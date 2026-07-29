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Exmodelo Malú Costa reaparece e impacta con su nueva faceta tras desaparecer de la televisión

La actriz Malú Costa fue condenada a prisión por un caso de tráfico ilícito de drogas. Tras recuperar su libertad, decidió desaparecer por completo de la farándula y a sus 46 años mostró a qué se dedica.

Malú Costa participó en series como 'Así es la vida' y 'Mil oficios'. Foto: Composición LR/Facebook.
Malú Costa participó en series como 'Así es la vida' y 'Mil oficios'. Foto: Composición LR/Facebook.
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Malú Costa fue una de las modelos y actrices más polémicas de la farándula peruana durante la primera década de los 2000. Su nombre aparecía con frecuencia en ampays y escándalos, lo que la convirtió en una de las figuras más mediáticas y habituales en las portadas de los diarios nacionales.

Sin embargo, su ascenso a la fama se vio interrumpido en octubre de 2005, cuando fue detenida junto a su entonces pareja, Juan José Gazzo, por un caso de tráfico ilícito de drogas. Tras el proceso judicial, Costa fue condenada a 33 meses de prisión en el penal Santa Mónica y al pago de una reparación civil de S/30.000.

Luego de cumplir su pena, la recordada figura en series como 'Así es la vida' y 'Mil oficios', y del ampay con el exfutbolista Aldo Olcese optó por desaparecer por completo de la televisión y mantenerse fuera del ojo público.  

PUEDES VER: Malú Costa: “Mi caso fue una cortina de humo”

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Malú Costa sorprende con su nueva faceta en 2026

Tras cumplir su condena, muchos creían que Malú Costa retomaría sus labores como actriz y modelo. No obstante, eso nunca ocurrió. A sus 46 años, la exfigura de la TV decidió mantenerse alejada de los escándalos y enfocarse en una nueva etapa de su vida vinculada al gran alcance de las redes sociales. Aunque en 2023 tuvo una breve participación en la película 'El caso Monroy', no volvió a la actuación.

En su nueva faceta como creadora de contenido, Malú comparte algunos momentos de su vida personal en Instagram, aunque de manera esporádica. Si bien su comunidad aún es pequeña, con cerca de 2.000 seguidores, utiliza estas plataformas para mostrar un perfil mucho más reservado y cercano a su entorno familiar, muy distinto a la imagen polémica que tuvo durante años en los que protagonizó diversos escándalos en la farándula peruana.

PUEDES VER: ¿Por qué Malú Costa fue condenada a 8 años de prisión y cómo fue su vida en la cárcel?

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Malú Costa revela el dolor que pasaron sus padres tras su ingreso a prisión

Luego de recuperar su libertad, Malú Costa concedió una entrevista y habló del impacto que tuvo su ingreso a prisión en su familia. La exmodelo confesó que sus padres sufrieron al verla tras las rejas.

"Mi padre y mi mamá son una bendición. Mi padre no dejó de ir un solo sábado a verme. Mi papá es lo máximo. Me he sentido muy culpable por todo lo que les hice sufrir. Perdió 10 kilos de peso y eso me hacía sentir pésimo. Lloré cuando mi papá estaba en la clínica, porque sentía que estaba solo y creía que tenía que estar con él porque soy su hija", expresó en ese entonces.

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