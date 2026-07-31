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Lo que parecía ser un regreso tranquilo de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe a La Manada terminó convirtiéndose en un inesperado momento de tensión. Durante los primeros minutos de la transmisión del jueves 30 de julio, el exchico reality encaró en vivo a la productora Jatziry Abad, luego de asegurar que percibía un ambiente extraño por parte del equipo de producción tras el fin de sus vacaciones por Fiestas Patrias.

Aunque inicialmente los conductores tomaron la situación con humor, la conversación cambió de tono cuando Mario cuestionó directamente la actitud de la integrante de producción y dejó entrever que existían asuntos internos pendientes por resolver.

¿Cómo inició el tenso cruce entre Mario Irivarren y la producción de 'La Manada'?

Todo comenzó cuando el exguerrero saludó a sus compañeros y al equipo de producción al iniciar el programa. Sin embargo, Gerardo Pe comentó en tono de broma que algunos trabajadores parecían estar "resentidos", mientras que Laura Spoya intentó explicar que el supuesto malestar habría surgido porque ella y Mario decidieron regresar antes de lo previsto de sus vacaciones para continuar con las transmisiones del jueves y viernes.

No obstante, un integrante de producción intervino desde detrás de cámaras para desmentir esa versión con un breve comentario: "No estás ni cerca", lo que dejó entrever que existía otro motivo para la tensión.

Fue entonces cuando Mario decidió enfrentar directamente a la productora Jatziry Abad.

"Si quieren lo hablo en vivo y a la... Si quieren empezar a hacer el programa no tengo ningún problema. Vinimos acá de vacaciones y, particularmente, tu actitud no me parece la correcta. Si quieres hablar en vivo no tengo ningún problema", expresó el conductor.

Ante ello, la productora respondió que no acostumbraba exponer asuntos internos frente a las cámaras y sostuvo que todo había surgido a raíz de una broma realizada por Gerardo Pe.

"En primer lugar, yo no hablo cosas que pasan internamente en público y en vivo porque no es mi manera de ser. Ha estado todo tranquilo y Gerardo ha hecho esa broma. ¿Por qué te pones tan tenso?", respondió.

Mario Irivarren aseguró que no permitirá que lo responsabilicen de lo ocurrido

Lejos de calmar la situación, Mario Irivarren insistió en que estaba dispuesto a discutir el tema frente a la audiencia y aseguró que quienes cometen errores en el trabajo deben asumir las consecuencias.

"Cuando alguien hace las cosas bien se le aplaude, pero cuando alguien hace las cosas mal o falla en su trabajo tiene que tener la entereza de aceptar cuando no hace las cosas bien. Cuando se hacen las cosas mal, creo que a veces es necesaria un poco de mano firme o comentarios un poco ásperos", afirmó.

Minutos después, el conductor dejó una advertencia dirigida a la productora al asegurar que la conversación continuaría una vez terminada la transmisión.

"Después del programa, si quieres hablamos con todos y vamos a tener que hablar ahí atrás cosas bien incómodas. Yo no me voy a guardar absolutamente nada cuando hablemos allá atrás porque, si me quieres echar a mí la culpa de algo o responsabilizarme, te vas a enterar de que las cosas son distintas. Si te quieres agarrar conmigo porque quieres que yo haga el papel del malo, te vas a ir un poco de cara, bastante. Con todo el cariño y respeto", manifestó.

Tras el intercambio, los conductores retomaron la conducción del programa y continuaron con la transmisión normalidad, dejando el conflicto para una conversación privada al finalizar la emisión.