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Daniela Darcourt rompe su silencio tras ser sacada del escenario en pleno concierto en Europa: “Una falta de respeto”

La salsera Daniela Darcourt explicó lo que ocurrió luego de que se viralizaran imágenes en las que fue echada del escenario durante un concierto que ofrecía para la comunidad peruana en España.

Daniela Darcourt vivió bochornoso momento durante concierto en España. Foto: Composición LR/TikTok.
Daniela Darcourt vivió bochornoso momento durante concierto en España. Foto: Composición LR/TikTok.
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La salsera peruana Daniela Darcourt rompió su silencio luego del bochornoso momento que vivió durante su presentación en el festival Perú Salsa All Stars II, realizado en el Olympic Arena de Badalona, Barcelona, como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias de la comunidad peruana en España. La artista fue sacada del escenario antes de concluir su show, una situación que generó sorpresa e indignación entre los asistentes.

Tras la difusión de videos del incidente en redes sociales, varios usuarios cuestionaron a la cantante e incluso la responsabilizaron por lo ocurrido. Sin embargo, la intérprete de 'Señor mentira' decidió pronunciarse para aclarar su versión de los hechos y criticó a la organización del evento, asegurando que tanto ella como otros artistas fueron afectados por cambios de horario de último momento. Además, calificó lo sucedido como "una falta de respeto" hacia los músicos y el público.

Daniela Darcourt se pronuncia luego de sufrir bochornoso momento durante su show en España. Foto: TikTok

Daniela Darcourt se pronuncia luego de sufrir bochornoso momento durante su show en España. Foto: TikTok

PUEDES VER: Daniela Darcourt vive bochornoso momento al ser 'echada' en pleno concierto en Barcelona y se pronuncia: "El show debe..."

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¿Qué dijo Daniela Darcourt tras ser retirada del escenario en concierto de Barcelona?

La cantante respondió a una usuaria de TikTok que aseguraba que el incidente se había producido porque llegó tarde al escenario. Ante ello, Daniela Darcourt negó esa versión y explicó que fue la organización la que modificó el cronograma del espectáculo, reduciendo el tiempo de presentación de los artistas.

"No cariño, yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público… no un empresario que no sabe lo que hace".

Con este mensaje, la salsera dejó en claro que cumplió con el horario que le correspondía y expresó su malestar por la manera en que se manejó el evento. Asimismo, remarcó que su principal preocupación siempre fue el público que acudió a verla, al considerar que tanto los asistentes como los artistas fueron perjudicados por las decisiones tomadas por la organización.

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