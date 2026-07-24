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Economía

Despidos en Perú: 7 de cada 10 empresas redujeron personal en el primer semestre de 2026

Un estudio de Bumeran sobre salarios y contrataciones reveló que el 68% de las organizaciones realizó despidos durante la primera mitad del año. La investigación también muestra que la reducción de costos fue el principal motivo de las desvinculaciones y que la mayoría de organizaciones no prevé aumentar los salarios en lo que resta del año.

El estudio también muestra que las organizaciones toman con prudencia sus decisiones de contratación para los próximos meses.
El estudio también muestra que las organizaciones toman con prudencia sus decisiones de contratación para los próximos meses. | Composición LR/IA
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La primera mitad del año estuvo marcada por un mayor ajuste en las planillas de las empresas, de acuerdo con el estudio Salarios y contrataciones, elaborado por Bumeran. La investigación señala que el 68% de los especialistas en Recursos Humanos consultados afirmó que en su organización se realizaron despidos durante ese periodo, cuatro puntos porcentuales más que en el mismo semestre de 2025, cuando el indicador alcanzó el 64%.

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Los resultados muestran que las desvinculaciones respondieron principalmente a decisiones de contención de gastos. El 46% de las áreas de Recursos Humanos identificó la reducción de costos como la principal causa de los despidos. A ello se suman el desempeño insuficiente del personal (44%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (20%), la situación económica general (16%), otros factores (10%) y los procesos de fusión o adquisición (6%).

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La percepción de los trabajadores coincide con la reportada por las empresas. El estudio indica que el 71% de los talentos afirmó que en la organización donde trabaja hubo despidos durante el primer semestre, mientras que el 11% señaló haber perdido su empleo en ese mismo periodo.

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En la comparación regional incluida en el estudio, Panamá registró el mayor porcentaje de organizaciones que reportaron despidos (86%), seguida por Chile (71%), mientras que Perú y Ecuador alcanzaron el 68% y Argentina registró el 67%.

Aunque el estudio evidencia un incremento de las desvinculaciones respecto del año pasado, también recoge las perspectivas que tienen las empresas para los próximos meses. Las proyecciones reflejan un escenario en el que las organizaciones priorizan la continuidad de sus operaciones y evalúan con cautela sus decisiones sobre contratación y crecimiento de personal.

Qué revela el estudio sobre despidos, contrataciones y aumentos salariales

Las expectativas para el resto del año muestran que el 42% de las organizaciones planea mantener su plantilla actual, mientras que el 35% prevé incorporar más trabajadores y el 23% anticipa una reducción de personal. En cuanto al comportamiento del mercado laboral, el 45% considera que la evolución será positiva, el 41% espera un desempeño regular y el 14% proyecta un escenario negativo.

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El estudio también analiza las perspectivas salariales y encuentra que casi siete de cada diez empresas (69%) no tienen previsto otorgar aumentos de remuneraciones durante el segundo semestre. Solo el 31% planea realizar incrementos y, dentro de ese grupo, dos tercios prevén aumentos reales, mientras que el resto contempla ajustes por inflación o una combinación de ambos mecanismos.

Del lado de los trabajadores, el informe señala que el 65% no recibió un incremento salarial durante la primera mitad del año, frente a un 35% que sí obtuvo una mejora en sus ingresos. Entre quienes recibieron un aumento, el 72% indicó que se trató de un incremento real, mientras que otros reportaron actualizaciones por inflación o ambos tipos de ajuste.

Los resultados del estudio muestran que las empresas mantienen una estrategia de cautela frente al mercado laboral. Si bien una parte importante proyecta conservar o ampliar sus equipos de trabajo en los próximos meses, la investigación refleja que las empresas mantienen una postura cautelosa al definir sus políticas de contratación y remuneraciones, en un contexto en el que buscan sostener sus operaciones.

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