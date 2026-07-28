Francotiradores y unidades tácticas de la Policía se despliegan en Palacio de Gobierno y alrededores
Con 32.000 efectivos en todo el país, Lima contará con 13.463 policías. 3.550 agentes custodiarán eventos clave, mientras que 9.913 resguardarán el Gran Desfile, apoyados por francotiradores.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un amplio operativo de seguridad por las actividades de Fiestas Patrias, que incluyen la ceremonia de toma de mando presidencial, la misa y tedeum, así como la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró la alerta máxima a nivel nacional y dispuso reforzar las acciones de inteligencia, vigilancia y control del tránsito.
En Lima Metropolitana participarán 13.463 efectivos, mientras que a nivel nacional el operativo contará con 32.000 policías. Del total en la capital, 3.550 agentes estarán a cargo de la seguridad durante la misa y tedeum, la ceremonia de asunción presidencial y la sesión solemne del Congreso, mientras que 9.913 efectivos resguardarán el Gran Desfile Cívico Militar.
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Como parte del plan de seguridad, la PNP informó que francotiradores serán ubicados en edificios estratégicos a lo largo del recorrido de las autoridades e invitados internacionales. Asimismo, unidades especiales conocidas como 'Rambos', equipadas con fusiles, realizarán labores de patrullaje junto con helicópteros, mientras que agentes de inteligencia se infiltrarán entre el público para detectar cualquier situación de riesgo.
Desvíos y cierre de vías por ceremonias oficiales
La Policía también implementó un plan de desvíos vehiculares y peatonales debido a las actividades oficiales. Las restricciones comenzaron desde las 12.00 a. m. del 28 de julio con motivo de la misa y tedeum.
El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Humberto Alvarado López, informó que la avenida Abancay permanecerá cerrada, por lo que recomendó utilizar rutas alternas como los cruces de los jirones Paruro y Junín, Nicolás de Piérola con Abancay y los accesos desde el puente Acho.
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Desfile del 29
Para el 29 de julio, durante la realización del Gran Desfile Cívico Militar, la avenida Brasil permanecerá cerrada. Los desvíos se realizarán por las avenidas Alfonso Ugarte, Tingo María, Sucre, Salaverry, Ejército y Sánchez Carrión.