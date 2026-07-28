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Con un doodle especial dedicado al Día de la Independencia del Perú 2026, Google se sumó a las celebraciones por Fiestas Patrias. La ilustración muestra la bandera del país ondeando sobre un fondo celeste junto al logotipo del buscador y está disponible exclusivamente para los usuarios que ingresen a la plataforma desde territorio peruano.

En la descripción que acompaña al diseño, Google expresa: "¡Feliz Día de la Independencia, Perú!". Al hacer clic sobre la animación, las personas son dirigidas a una página con información relacionada con la conmemoración del 28 de julio, fecha que recuerda la proclamación de la independencia realizada por el general José de San Martín en 1821.

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Google conmemora las Fiestas Patrias desde hace más de una década

Esta no es la primera vez que la empresa de tecnología publica una ilustración especial para recordar el aniversario patrio. El primer homenaje apareció en 2008, cuando el buscador presentó una bandera peruana integrada a su logotipo con motivo del 187.° aniversario de la Independencia. Desde entonces y a lo largo de estos 15 años, la empresa ha desarrollado más de 30 doodles inspirados en la riqueza histórica, cultural y natural del país.

Uno de los diseños más recordados se expuso en 2017 y fue elaborado por el artista gráfico Elliot Tupac, quien representó elementos emblemáticos como el colibrí andino, Machu Picchu y otros símbolos de la diversidad peruana. Este año se muestra la bandera peruana junto a un fondo celeste que simula el cielo en la imagen.

Celebración en Perú por Fiestas Patrias: historia y actividades

El Día de la Independencia del Perú se celebra cada 28 de julio, conmemorando la proclamación realizada por el general José de San Martín en 1821 y forma parte de las llamadas Fiestas Patrias. Como parte de esta fecha especial, se realizan ceremonias y el tradicional mensaje a la Nación del presidente. Además, el 29 de julio se lleva a cabo la Gran Parada Militar en honor a las fuerzas del país.

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