Bordada en oro y a la medida de cada presidente: así se elabora en Lima la icónica banda presidencial

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La banda presidencial del Perú, uno de los principales símbolos del Estado, continúa elaborándose de forma completamente artesanal en un taller del centro de Lima. Cada pieza requiere cerca de tres meses de trabajo manual y es confeccionada con materiales tradicionales como raso francés, hilos de seda y fibras metálicas bañadas en oro, siguiendo técnicas que se han preservado por más de siete décadas.

Detrás de esta labor se encuentra la familia Grados, responsable de confeccionar durante décadas las bandas presidenciales y los fajines ministeriales utilizados por las más altas autoridades del país. Cada prenda se fabrica de manera personalizada para adaptarse a las características físicas de quien asumirá el cargo, respetando los protocolos oficiales.

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¿Cómo se confecciona la banda presidencial del Perú?

El proceso de elaboración comienza con la unión de los paños de raso francés en los colores rojo y blanco. Posteriormente, se realiza el bordado del escudo nacional, una tarea ejecutada íntegramente a mano que demanda precisión y atención a cada detalle. Para ello se emplean hilos de seda y materiales metálicos bañados en oro, que forman parte del acabado característico de la insignia.

Cada banda presidencial se confecciona de acuerdo con la estatura y contextura del mandatario, por lo que su longitud varía en cada caso. Según la experiencia del taller, la banda más corta fue elaborada para el expresidente Valentín Paniagua, mientras que la de mayor tamaño correspondió al segundo mandato de Alan García. Además, la ubicación del escudo ha cambiado con el tiempo: anteriormente se colocaba a la altura del muslo y, desde el segundo gobierno de García, pasó a ubicarse sobre el pecho. Asimismo, desde la gestión de Pedro Castillo se utiliza el escudo nacional en lugar del escudo de armas.

La tradición de la familia Grados detrás de las insignias del Estado

La familia Grados acumula más de 70 años dedicada a la confección de insignias oficiales y ha elaborado las bandas utilizadas por los últimos 20 presidentes del Perú. Su trabajo también comprende los 19 fajines ministeriales que emplean el presidente del Consejo de Ministros y los integrantes del gabinete durante las ceremonias oficiales.

Al igual que la banda presidencial, los fajines ministeriales son confeccionados con raso francés y acabados con hilos bañados en oro. Cada uno requiere aproximadamente una semana de trabajo y mide 1,5 metros de largo por 15 centímetros de ancho. Además, cuentan con un sistema de ajuste que permite adaptarlos a distintas contexturas sin alterar su estructura. En caso de presentar desgaste o manchas, estas prendas pueden desmontarse para realizar labores de limpieza o restauración en el mismo taller, manteniendo viva una tradición artesanal que acompaña el protocolo de las principales autoridades del Estado peruano.