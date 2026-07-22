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Prepararán mazamorra gigante de 700 litros en el Jockey Plaza: darán porciones gratis por Fiestas Patrias

La actividad estará a cargo de la chef Sandra Plevisani y permitirá repartir 2.900 degustaciones gratuitas por las celebraciones del próximo 28 de julio.

El Jockey Plaza celebrará Fiestas Patrias con una mazamorra gigante de 700 litros, preparada por la chef Sandra Plevisani, el 28 de julio a las 5:00 p.m. frente a H&M.
El Jockey Plaza celebrará Fiestas Patrias con una mazamorra gigante de 700 litros, preparada por la chef Sandra Plevisani, el 28 de julio a las 5:00 p.m. frente a H&M. | Imagen referencial
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Como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Jockey Plaza organizará la preparación de una mazamorra gigante de 700 litros.

La actividad estará a cargo de la reconocida chef Sandra Plevisani y buscará rendir homenaje a uno de los postres tradicionales de la gastronomía peruana.

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Sandra Plevisani liderará la actividad de la preparación de una mazamorra gigante.

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¿Cuándo será la repartición de mazamorra gigante?

La preparación se realizará el próximo 28 de julio, desde las 5.00 p. m., en la plaza ubicada frente a la tienda H&M. Los asistentes podrán observar el proceso en vivo y acceder a 2.900 degustaciones gratuitas de este tradicional postre peruano.

La actividad forma parte de una programación especial organizada por el centro comercial durante el mes patrio, con propuestas vinculadas a la cultura, la música y las tradiciones de las distintas regiones del país.

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Actividades por Fiestas Patrias en el Jockey Plaza

El programa comenzó con una presentación itinerante de la agrupación Kimbafá, que ofrecerá el espectáculo 'Legado' este 23 de julio, desde las 5.00 p. m. El recorrido se desarrollará por distintos espacios del centro comercial y culminará en la plaza frente a H&M.

Asimismo, el 29 de julio, también desde las 5.00 p. m., se realizará un pasacalle con danzas representativas de la costa, sierra y selva. La presentación estará a cargo de la agrupación 'Así es mi Perú', que recorrerá las instalaciones del centro comercial con música y bailes tradicionales.

De esta manera, el Jockey Plaza ha programado diversas actividades familiares durante las celebraciones por Fiestas Patrias, con el objetivo de destacar expresiones culturales y gastronómicas representativas del Perú.

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