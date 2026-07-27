HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Mario Hart revela con quién vive en su casa de soltero tras su separación de Korina Rivadeneira: "Con una chica"

El exchico reality abrió las puertas de su casa de soltero, reveló que lo acompaña 'una chica' en esta nueva etapa tras su separación de Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos.

Mario Hart se sincera y revela que lo acompaña una mujer en su casa de soltero. Foto: composición LR/YouTube/Shirley Arica
Mario Hart se sincera y revela que lo acompaña una mujer en su casa de soltero. Foto: composición LR/YouTube/Shirley Arica
Escuchar
Resumen
Compartir

Mario Hart abrió las puertas de la casa a la que se mudó tras su separación de Korina Rivadeneira y sorprendió al revelar con quién comparte actualmente su nueva vivienda. Durante su participación en la segunda temporada de 'Shirley Arica In The House', el piloto respondió sin rodeos a una de las preguntas de la modelo y generó sorpresa al afirmar: "Con una chica".

La respuesta del exchico reality dejó desconcertada a la popular 'Chica realidad' por unos segundos. Sin embargo, Hart aclaró de inmediato el misterio y explicó que la persona es una trabajadora del hogar que lo acompaña en las labores domésticas.

PUEDES VER: Mario Hart queda avergonzado tras descubrir inesperado objeto en su casa de soltero: "¿Qué hace esto acá?"

lr.pe

Mario Hart aclara quién es la mujer con la que comparte su nueva casa

Durante el recorrido por la propiedad, Shirley Arica elogió la vivienda, que cuenta con piscina y un amplio espacio para las mascotas del piloto. En medio de la conversación, la conductora quiso conocer más sobre la nueva vida de Mario Hart y le preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo allí.

"Tres meses casi", respondió el exchico reality. Sin embargo, la 'Chica realidad' no dejó pasar la oportunidad para bromear y comentó: "Cuenta bien porque después van a salir mal los cálculos". Entre risas, el piloto rectificó su respuesta y precisó: "No, no, me mudé en marzo, estamos en julio... es casi cuatro meses".

Fue entonces cuando la modelo lanzó una pregunta directa: "¿Con quién vives acá, aparte de tus perritos?". El exintegrante de 'Esto es guerra' respondió de inmediato: "Con una chica", provocando la sorpresa de la influencer, quien reaccionó diciendo: "¿Ya tan rápido?".

Ante la inesperada reacción, el piloto aclaró el contexto y explicó que se refería a 'La Lore', la persona encargada de ayudarlo en las tareas del hogar. "Es una señora que limpia, cocina, que me engríe, me cuida… es mi nana", señaló.

PUEDES VER: Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

lr.pe

Mario Hart confiesa qué es lo más difícil de su etapa como soltero

Más allá de las bromas, Mario Hart también aprovechó la entrevista para hablar sobre el aspecto más complicado de esta nueva etapa de su vida. "(Lo más duro es) acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos", expresó el piloto.

Shirley Arica también le consultó si se considera una persona cariñosa, a lo que Mario Hart respondió que esa faceta la demuestra especialmente con sus hijos. "Con mis hijos, muchísimo. Con parejas, no. A mis hijos yo me los como a besos todo el tiempo. ¿Soy muy demostrativo? Sí, con ellos sí, me encanta", afirmó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mario Hart queda avergonzado tras descubrir inesperado objeto en su casa de soltero: "¿Qué hace esto acá?"

Mario Hart queda avergonzado tras descubrir inesperado objeto en su casa de soltero: "¿Qué hace esto acá?"

LEER MÁS
Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

LEER MÁS
Mario Hart no descarta tener más hijos y revela que congelará su esperma tras su ruptura con Korina Rivadeneira: “Por si acaso”

Mario Hart no descarta tener más hijos y revela que congelará su esperma tras su ruptura con Korina Rivadeneira: “Por si acaso”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

LEER MÁS
Tiktoker Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios lo felicitan: “Hizo más que cualquier congresista”

Tiktoker Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios lo felicitan: “Hizo más que cualquier congresista”

LEER MÁS
Kyara Villanella se luce enamorada y habla por primera vez de su relación con su novio Adrián Harboe: "Es superlindo"

Kyara Villanella se luce enamorada y habla por primera vez de su relación con su novio Adrián Harboe: "Es superlindo"

LEER MÁS
Karen Schwarz y Ezio Oliva confiesan la amenaza extorsiva que los impulsó a marcharse a España: "Mis hijas dejaron de ir..."

Karen Schwarz y Ezio Oliva confiesan la amenaza extorsiva que los impulsó a marcharse a España: "Mis hijas dejaron de ir..."

LEER MÁS
Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, impacta al revelar su edad tras inesperada sorpresa de cumpleaños

Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, impacta al revelar su edad tras inesperada sorpresa de cumpleaños

LEER MÁS
¡Confirmado! ‘Yo soy’ vuelve a las pantallas de Latina sin Diana Sánchez: cuándo se estrena y quién será la nueva conductora

¡Confirmado! ‘Yo soy’ vuelve a las pantallas de Latina sin Diana Sánchez: cuándo se estrena y quién será la nueva conductora

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025