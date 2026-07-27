Mario Hart se sincera y revela que lo acompaña una mujer en su casa de soltero. Foto: composición LR/YouTube/Shirley Arica

Mario Hart se sincera y revela que lo acompaña una mujer en su casa de soltero. Foto: composición LR/YouTube/Shirley Arica

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Mario Hart abrió las puertas de la casa a la que se mudó tras su separación de Korina Rivadeneira y sorprendió al revelar con quién comparte actualmente su nueva vivienda. Durante su participación en la segunda temporada de 'Shirley Arica In The House', el piloto respondió sin rodeos a una de las preguntas de la modelo y generó sorpresa al afirmar: "Con una chica".

La respuesta del exchico reality dejó desconcertada a la popular 'Chica realidad' por unos segundos. Sin embargo, Hart aclaró de inmediato el misterio y explicó que la persona es una trabajadora del hogar que lo acompaña en las labores domésticas.

Mario Hart aclara quién es la mujer con la que comparte su nueva casa

Durante el recorrido por la propiedad, Shirley Arica elogió la vivienda, que cuenta con piscina y un amplio espacio para las mascotas del piloto. En medio de la conversación, la conductora quiso conocer más sobre la nueva vida de Mario Hart y le preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo allí.

"Tres meses casi", respondió el exchico reality. Sin embargo, la 'Chica realidad' no dejó pasar la oportunidad para bromear y comentó: "Cuenta bien porque después van a salir mal los cálculos". Entre risas, el piloto rectificó su respuesta y precisó: "No, no, me mudé en marzo, estamos en julio... es casi cuatro meses".

Fue entonces cuando la modelo lanzó una pregunta directa: "¿Con quién vives acá, aparte de tus perritos?". El exintegrante de 'Esto es guerra' respondió de inmediato: "Con una chica", provocando la sorpresa de la influencer, quien reaccionó diciendo: "¿Ya tan rápido?".

Ante la inesperada reacción, el piloto aclaró el contexto y explicó que se refería a 'La Lore', la persona encargada de ayudarlo en las tareas del hogar. "Es una señora que limpia, cocina, que me engríe, me cuida… es mi nana", señaló.

Mario Hart confiesa qué es lo más difícil de su etapa como soltero

Más allá de las bromas, Mario Hart también aprovechó la entrevista para hablar sobre el aspecto más complicado de esta nueva etapa de su vida. "(Lo más duro es) acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos", expresó el piloto.

Shirley Arica también le consultó si se considera una persona cariñosa, a lo que Mario Hart respondió que esa faceta la demuestra especialmente con sus hijos. "Con mis hijos, muchísimo. Con parejas, no. A mis hijos yo me los como a besos todo el tiempo. ¿Soy muy demostrativo? Sí, con ellos sí, me encanta", afirmó.