HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Mario Hart rompe su silencio y revela la reacción de Korina Rivadeneira tras anunciar su separación definitiva sin avisarle

El piloto confirmó su separación de Korina Rivadeneira, quien salió del país poco después. En medio de los comentarios, Mario Hart reveló si la modelo venezolana se molestó por la revelación.

Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen dos hijos juntos.
Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen dos hijos juntos. | Foto: composición LR/Sin +Q Decir
Escuchar
Resumen
Compartir

Mario Hart rompió su silencio sobre la reacción de Korina Rivadeneira al anuncio de su separación definitiva. El martes 21 de julio, en el pódcast 'Sin +Q Decir', el piloto decidió responder a los rumores que durante meses circularon y confirmó que su relación con la modelo venezolana, madre de sus dos hijos, terminó en enero de este año.

El ex chico reality dejó entrever que había un acuerdo previo para dar la noticia al mismo tiempo, pero optó por adelantarse al considerar que era el momento adecuado. En ese sentido, señaló que esperaba que su expareja no se incomodara por la decisión.

PUEDES VER: Leslie Shaw expone los románticos gestos que tuvo Mario Hart para reconquistarla tras infidelidad: "Korina, entérate"

lr.pe

Mario Hart revela la reacción de Korina Rivadeneira

Tras la ‘bomba’, Ethel Pozo, nuevo rostro de 'Sin +Q Decir', lo encaró el miércoles 22 de julio con una pregunta clara sobre la reacción de Korina. "¿Mario, ayer todo bien? ¿Korina te dijo que estuvo bien lo que nos contaste?", cuestionó.

Los otros conductores del podcast, incluida María Pía Copello, admitieron que quedaron preocupados por la posibilidad de que la modelo pudiera haber tenido una reacción negativa ante la confirmación pública.

Hart no esquivó el tema y aseguró que todo se encontraba en buenos términos con la madre de sus hijos. "Sí, sí, todo okey. Todo bien. Gracias a Dios, todo bien", manifestó con calma, dejando en claro que Korina no se molestó por el anuncio adelantado.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira reaparece en redes y se luce fuera del país luego de que Mario Hart anuncie el fin de su matrimonio

lr.pe

Más adelante, el piloto prefirió no profundizar en la separación y destacó la importancia de su papel como padre. "Los disfruto realmente. Disfruto de estar con mis hijos, de ser un papá presente... están ellos antes que cualquier juerga o junta con patas", expresó, subrayando que su prioridad es la familia.

Por su parte, Korina no se ha pronunciado directamente sobre la separación, aunque el mismo día del anuncio viajó fuera del país, lo que despertó comentarios. Posteriormente, aclaró que el viaje responde a un proyecto con una empresa y mostró entusiasmo por los preparativos de los cumpleaños de dos de sus hijos, quienes nacieron en julio y agosto, respectivamente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Korina Rivadeneira reaparece en redes y se luce fuera del país luego de que Mario Hart anuncie el fin de su matrimonio

Korina Rivadeneira reaparece en redes y se luce fuera del país luego de que Mario Hart anuncie el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Leslie Shaw expone los románticos gestos que tuvo Mario Hart para reconquistarla tras infidelidad: "Korina, entérate"

Leslie Shaw expone los románticos gestos que tuvo Mario Hart para reconquistarla tras infidelidad: "Korina, entérate"

LEER MÁS
Mario Hart acepta infidelidad a Leslie Shaw y revela si le engañó o no con Korina Rivadeneira: “Cometí un error”

Mario Hart acepta infidelidad a Leslie Shaw y revela si le engañó o no con Korina Rivadeneira: “Cometí un error”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

LEER MÁS
Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

LEER MÁS
Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Óscar del Portal y Toño Vargas tras tensa pelea durante transmisión de la final del Mundial 2026: “Qué feo papelón”

Magaly Medina arremete contra Óscar del Portal y Toño Vargas tras tensa pelea durante transmisión de la final del Mundial 2026: “Qué feo papelón”

LEER MÁS
Pamela Franco deja en shock al comprarse impresionante tráiler y comparte fotos de su inversión: “Hasta el cielo”

Pamela Franco deja en shock al comprarse impresionante tráiler y comparte fotos de su inversión: “Hasta el cielo”

LEER MÁS
Leslie Shaw expone los románticos gestos que tuvo Mario Hart para reconquistarla tras infidelidad: "Korina, entérate"

Leslie Shaw expone los románticos gestos que tuvo Mario Hart para reconquistarla tras infidelidad: "Korina, entérate"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025