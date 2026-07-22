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Mario Hart rompió su silencio sobre la reacción de Korina Rivadeneira al anuncio de su separación definitiva. El martes 21 de julio, en el pódcast 'Sin +Q Decir', el piloto decidió responder a los rumores que durante meses circularon y confirmó que su relación con la modelo venezolana, madre de sus dos hijos, terminó en enero de este año.

El ex chico reality dejó entrever que había un acuerdo previo para dar la noticia al mismo tiempo, pero optó por adelantarse al considerar que era el momento adecuado. En ese sentido, señaló que esperaba que su expareja no se incomodara por la decisión.

Mario Hart revela la reacción de Korina Rivadeneira

Tras la ‘bomba’, Ethel Pozo, nuevo rostro de 'Sin +Q Decir', lo encaró el miércoles 22 de julio con una pregunta clara sobre la reacción de Korina. "¿Mario, ayer todo bien? ¿Korina te dijo que estuvo bien lo que nos contaste?", cuestionó.

Los otros conductores del podcast, incluida María Pía Copello, admitieron que quedaron preocupados por la posibilidad de que la modelo pudiera haber tenido una reacción negativa ante la confirmación pública.

Hart no esquivó el tema y aseguró que todo se encontraba en buenos términos con la madre de sus hijos. "Sí, sí, todo okey. Todo bien. Gracias a Dios, todo bien", manifestó con calma, dejando en claro que Korina no se molestó por el anuncio adelantado.

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Más adelante, el piloto prefirió no profundizar en la separación y destacó la importancia de su papel como padre. "Los disfruto realmente. Disfruto de estar con mis hijos, de ser un papá presente... están ellos antes que cualquier juerga o junta con patas", expresó, subrayando que su prioridad es la familia.

Por su parte, Korina no se ha pronunciado directamente sobre la separación, aunque el mismo día del anuncio viajó fuera del país, lo que despertó comentarios. Posteriormente, aclaró que el viaje responde a un proyecto con una empresa y mostró entusiasmo por los preparativos de los cumpleaños de dos de sus hijos, quienes nacieron en julio y agosto, respectivamente.