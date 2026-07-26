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Destapan que Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, habría denunciado por acoso al principal sospechoso de su crimen meses antes de ser asesinada

Hermano de 'La Chocolatita' lanza acusación contra Óscar Arias Muñoz, a quien señala de feminicida. El sospechoso presenta antecedentes policiales por maltrato, incluyendo contra su propia madre.

El cuerpo sin vida de 'La Chocolatita' fue hallado en vivienda de La Molina que pertenece a la madre de Óscar Raúl Arias Muñoz.
El cuerpo sin vida de 'La Chocolatita' fue hallado en vivienda de La Molina que pertenece a la madre de Óscar Raúl Arias Muñoz. | Foto: composición LR/Instagram/24 Horas
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El caso de Raiza Jocelyn Martínez Ccopa, conocida en la farándula nacional como ‘La Chocolatita’, sigue exponiendo detalles que agravan la investigación. Su hermano, Ronaldo Martínez, aseguró que la influencer había presentado una denuncia por acoso meses antes de su muerte contra el hombre que hoy es señalado como principal sospechoso.

La revelación coloca a Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, en el centro de un historial de advertencias que no fueron atendidas con contundencia. La necropsia confirmó que la creadora de contenido murió por asfixia mecánica por estrangulación, mientras que el familiar de la joven acusa directamente a Arias Muñoz de feminicidio.

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Hermano de ‘La Chocolatita’ revela denuncia previa contra principal sospechoso de su muerte

El noticiario ‘24 Horas’ recogió el testimonio del hermano de la víctima, quien declaró que Raiza Martínez habría denunciado por presunto acoso a Óscar Raúl Arias Muñoz en marzo de 2026.

Frente a la sede de la Depincri de La Molina, donde el principal sospechoso se encuentra detenido, Ronaldo también afirmó: “No hay otra, es un feminicidio. Esta persona, Raúl, ha estrangulado a mi hermana. Ha dejado a mi hermana tirada con una cinta, asfixiada, aproximadamente 8, 9 horas, hasta que su mamá se ha dado cuenta, pero él se ha escapado y ha regresado porque su mamá lo ha llamado y le ha dicho que se entregue. Él ha hecho de lo más normal, hasta se ha preparado su desayuno… Es un monstruo, un enfermo”.

De acuerdo con el hermano de ‘La Chocolatita’ —vinculada en el pasado a Julián Zucci y protagonista de un ampay con Pedro Aquino—, vecinos le comentaron que Arias Muñoz habría protagonizado situaciones con mujeres en las que los familiares de estas llegaron hasta su domicilio en La Molina para buscarlas. “Ellos han tenido la suerte de encontrar viva a su hija. Tiene, prácticamente, antecedentes de secuestrar a las mujeres”, agregó.

El historial del sospechoso incluye además denuncias formales. Su propia madre —dueña del inmueble, quien descubrió el cuerpo de Raiza el 23 de julio y alertó a las autoridades— lo acusó por maltrato sin lesión, mientras que una expareja lo señaló por violencia psicológica. Estos registros, sumados a otros reportes, muestran un patrón de conductas agresivas que ahora se vinculan directamente con el presunto feminicidio de ‘La Chocolatita’.

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