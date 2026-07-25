Mauricio Diez Canseco reveló en ‘Magaly TV, la firme’ que no está soltero y que mantiene una relación con Aixa Sosa, tras anunciar una pausa temporal. Foto: captura ATV

Mauricio Diez Canseco reveló en ‘Magaly TV, la firme’ que no está soltero y que mantiene una relación con Aixa Sosa, tras anunciar una pausa temporal. Foto: captura ATV

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A inicios de mayo, Mauricio Diez Canseco anunció el fin de su relación con Aixa Sosa, quien se quejó del cariñoso trato de Dailyn Curbelo hacia el dueño de Rústica. Sin embargo, el último viernes 24 de julio, el empresario peruano contó en el programa 'Magaly TV, la firme' que no está soltero y que se ha dado un tiempo con la modelo argentina.

“¿Qué pasó con Aixa?”, preguntó Magaly Medina en su programa, a lo que Mauricio Diez Canseco explicó que sigue en una relación. “No estoy soltero, estoy de luto. Nos hemos dado un tiempo a octubre, 4 meses. Yo confío en recuperarla”, declaró el popular 'Brad Pizza'.

Mauricio Diez Canseco descarta volver con Dailyn Curbelo

Mauricio Diez Canseco, quien abrirá su primer restaurante en Colombia, confirmó que Aixa Sosa se incomodó por las actitudes de Dailyn Curbelo. “Está molesta”, aclaró el empresario, quien hizo un mea culpa por su comportamiento con la madre de sus mellizos. “Yo tengo que reconocer, eso viene de mi papá. Somos coquetones pero sanos”, indicó.

Por otro lado, el pizzero descartó que tenga intenciones de retomar su romance con su expareja Dailyn Curbelo, a pesar de que tienen una buena relación como padres. “Es una linda mamá. Me ha dado dos hijos (Doménico y Valentina). Tienen año y tres meses, pero fueron hijos producto de la inseminación artificial. Una relación la tengo pero con Aixa”, recalcó Diez Canseco.

Asimismo, Mauricio aseguró que la argentina se lleva bien con sus mellizos y que no le molesta que pase más tiempo con sus hijos. “Empezaron a decir que Dailyn era muy cariñosa conmigo y eso la molestó. Ella tiene su carácter y se fue (del Perú)”, contó sobre la decisión de la joven de regresarse a su país.