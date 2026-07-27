Jefes de Estado llegan a la toma de mando de Keiko Fujimori
Las delegaciones internacionales comienzan a arribar a Lima para la ceremonia de transmisión de mando. La primera en llegar fue la de Estados Unidos, encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.
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Las delegaciones extranjeras empiezan a llegar a Lima para la toma de mando de Keiko Fujimori, prevista para este martes 28 de julio en el Congreso de la República. La Cancillería peruana confirmó, a través de su cuenta oficial, el inicio del arribo de representantes internacionales para la ceremonia por la #TransmisiónDeMandoPerú.
En el grupo aéreo N.° 8 ya empezaron los preparativos para recibir a los jefes de Estado que llegan al país. La comitiva de bienvenida estará conformada por una escolta de cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, el canciller Carlos Pareja y el comandante general del Ala Aérea N.° 2, mayor general Roberto Aranda del Castillo.
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La primera delegación en llegar al país fue la de Estados Unidos. Su representante, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, arribó a Lima el domingo 26 de julio encabezando el grupo designado por el presidente Donald Trump para asistir a la juramentación.
La Cancillería precisó que el programa protocolar se extiende del 27 al 29 de julio, en el marco de las Fiestas Patrias. Los países que no acreditaron la presencia de su jefe de Estado enviarán cancilleres o ministros de otras carteras.