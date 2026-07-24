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Hablar de nuestras Fiestas Patrias es hablar del Mensaje de la Nación y del tradicional desfile militar. Sin embargo, diversas instituciones públicas, municipalidades y centros culturales han organizado una serie de actividades gratuitas para que peruanos y extranjeros puedan disfrutar del 205.º aniversario de la Independencia del Perú sin gastar mucho dinero.

A continuación te presentamos una nutrida agenda de actividades gratuitas apta para grandes y chicos. Habrá conciertos de música peruana, funciones de cine, ingreso libre a museos y espectáculos familiares que forman parte de la programación que se desarrollará entre el viernes 24 y el miércoles 29 de julio.

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Eventos gratis para este viernes 24 de julio

Este viernes 24 de julio, a partir de las 5.00 p. m., se realizará un gran concierto por el 77.° aniversario de Breña. Entre los artistas invitados se encuentran La Bella Luz, Zaperoko, Johnny Banda Rock, entre otros. El Festival Viva Breña se llevará a cabo en el frontis de la Municipalidad de Breña.

La Municipalidad de San Isidro presentará el espectáculo 'Baila, canta y sueña Perú', que combina teatro, música y danza para rendir homenaje a la identidad nacional. La propuesta está bajo la dirección de Claudia Castro-Pedro y el elenco está integrado por Briana Campos, Luis Cárdenas y la música de Ximena Mori. Este evento iniciará a las 7.00 p. m. en el Centro Cultural El Olivar (San Isidro).

Desde este viernes 24 de julio hasta el lunes 27 de julio se realizará la última semana del Ciclo de cine peruano en la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465), donde se proyectarán 13 largometrajes peruanos recientes. Las funciones serán libres, pero sujetas al aforo. Es un buen plan antes de que inicie el 30.º Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, previsto para agosto.

Eventos gratis para este sábado 25 de julio

El Ministerio de Cultura ha organizado 'Serenata al Perú', espectáculo que tiene como protagonista a la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, que ofrecerá una gala especial dedicada a la historia, diversidad cultural y riqueza musical del país, con un repertorio preparado especialmente por las celebraciones patrias. Este evento está programado para el sábado 25 de julio a partir de las 8.00 p. m. en el Multiespacio Costa 21 (Circuito de Playas, San Miguel).

Ese mismo día, La Casa Rusa en Lima, ubicada en la avenida General Salaverry 774 (Jesús María), ha organizado una jornada cultural gratuita para conmemorar el Día Internacional de la Amistad, donde el público podrá disfrutar de presentaciones artísticas, gastronomía típica, actividades culturales y un concierto festivo abierto al público. Las actividades iniciarán a la 1.00 p. m. y culminarán a las 8.00 p. m.

Eventos gratis para este domingo 26 de julio

Como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias 2026, la Municipalidad de Lima ha organizado 'Balcones patrios', serenata que se realizará este domingo 26 de julio, a partir de las 6.30 p. m., en el Gran Hotel Bolívar (Jr. de la Unión 958). Además de show de luces, teatro y fuegos artificiales, habrá un espectáculo de música peruana.

Eventos gratis para este lunes 27 de julio

El Ministerio de Cultura anunció que los museos y sitios arqueológicos que administra en Lima y en el resto del país tendrán ingreso gratuito, de acuerdo con el horario de atención de cada recinto, durante los días 27, 28 y 29 de julio, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. La tarifa promocional de S/0 será para ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país.

Por ejemplo, en Lima podrías visitar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (Miraflores), el Museo José Carlos Mariátegui (Centro de Lima), Museo de Sitio Pachacamac (Lurín), Museo de Sitio Huallamarca (San Isidro), Museo Nacional de la Cultura Peruana (Centro de Lima), entre otros.

Eventos gratis para este martes 28 de julio

La cantante Amaranta ofrecerá un concierto especial en la segunda edición de 'Te amo Perú', que se realizará este martes 28 de julio desde las 7.00 p. m., en el Circuito Mágico del Agua (zona Tangüis). La entrada adicional al festival tendrá un costo módico de S/10.

Amaranta ofrecerá un concierto especial en el Circuito Mágico del Agua. Foto: difusión

En otro punto de la ciudad se realizará el concierto ‘Porque yo te amo’, a cargo de Tony Cam, quien realizará un merecido tributo a Sandro. Este espectáculo se realizará este martes 28 de julio desde las 3.30 p. m., en el Parque de las Leyendas, sede Huachipa.

Eventos gratis para este miércoles 29 de julio

La segunda edición de 'Te amo Perú', que continuará el miércoles 29 de julio en el Circuito Mágico del Agua, contará con la presencia de Pintura Roja, cuyos integrantes serán los encargados de cerrar las celebraciones por Fiestas Patrias 2026. El costo representativo será de S/5.

La segunda edición de ‘Te amo Perú’ contará con la presencia de Pintura Roja. Foto: difusión

El cantante Jesús Zavaleta, ganador de ‘Yo soy’, ofrecerá un romántico concierto en el Parque de las Leyendas sede San Miguel. El imitador nacional deleitará con lo mejor de su repertorio este miércoles 29 de julio, a partir de las 4.00 p. m.