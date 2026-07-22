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Las tensiones entre Leslie Shaw y Mario Hart continúan. La cantante, conocida como la ‘Barbie de la Cumbia’, llegó al set de Magaly Medina para reafirmar su versión sobre la etapa final de la relación que mantuvo con el piloto y, al mismo tiempo, destapar episodios que hasta ahora no habían sido contados.

En su relato, la intérprete de ‘Hay niveles’ recordó los intentos de reconciliación que el exchico reality desplegó tras su infidelidad con Olinda Castañeda. Entre ellos, gestos románticos que fueron públicos y que, según Shaw, ocurrieron apenas días antes de que él fuera ampayado con la modelo venezolana Korina Rivadeneira, hoy madre de sus dos hijos.

Leslie Shaw expone los gestos de Mario Hart para reconquistarla

En su diálogo con Magaly Medina, Leslie Shaw enfatizó que el ampay de Mario Hart con Korina Rivadeneira se difundió apenas días después de que la familia del piloto asistiera a verla en el teatro, donde estrenaba una obra. Aunque él no estuvo presente, le hizo llegar un detalle a través de sus padres, gesto que, según la cantante, confirmaba que aún mantenían una relación pese a la infidelidad con Olinda Castañeda en Trujillo.

“Las imágenes (del destape) salieron el lunes, pero el viernes fue lo del teatro y me mandó rosas. Si no éramos nada, ¿para qué iban a ir tus papás a verme y me mandas rosas? Korina, entérate", declaró en ‘Magaly TV, La Firme’, luego de que el piloto negara haber sido infiel con la venezolana.

La intérprete también evocó un episodio que había quedado en el olvido, pero que su hermana le recordó: el momento en que Hart apareció en un programa de televisión con un detalle preparado junto al staff, en plena crisis por la infidelidad con Castañeda. Aunque en un inicio se mostró incómoda, terminó aceptando las disculpas del exchico reality.

“Ayer mi hermana me dijo: ‘¿No te acuerdas que en ‘El Gran Show’ te sentaron con unos violines y tú ya no querías nada?’. Yo no me acuerdo bien. Ahí fue y yo caí redondita. Yo estaba molesta porque me hizo ‘cach’ a nivel nacional. Yo estaba incómoda con la producción", agregó.

Finalmente, Shaw se defendió de lo que consideraba intentos por desacreditarla y dejó claro que fue testigo directo de los hechos. “A mí no me van a dejar de mentirosa. Nos peleamos un mes. No me van a hacer quedar como mentirosa (...) Yo lo vi en televisión, nadie me contó nada. Él me metió un floro mientras yo estaba en el teatro trabajando”, declaró.