Lima se prepara para el gran regreso de Vibra Perú 2026, que se llevará a cabo el 28 y 29 de julio en el Arena 1 Park, Costa Verde. Foto: Composición LR/Chatgpt

Lima se prepara para el gran regreso de Vibra Perú 2026, que se llevará a cabo el 28 y 29 de julio en el Arena 1 Park, Costa Verde. Foto: Composición LR/Chatgpt

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Lima volverá a vivir una de las celebraciones culturales más grandes del año con el regreso de Vibra Perú 2026 este 28 y 29 de julio en el Arena 1 Park, en la Costa Verde. El festival reunirá música en vivo, gastronomía, entretenimiento y experiencias para toda la familia en una edición de gran escala encabezada por los artistas nacionales más importantes del momento como Son del Duke, La Bella Luz, Armonía 10 y Gian Marco, uno de los compositores peruanos más influyentes de las últimas décadas.

A ellos se les suma Yarita Lizeth, Mauricio Mesones, Raíces D’Jauja, Amaranta, Antología, Adammo y A. Chal, uno de los artistas más esperados del Vibra Perú 2026. El cierre del evento estará a cargo del colombiano Juanes, referente global del rock latino. Se esperan unos 40.000 asistentes en dos días y aún quedan pocas entradas en Ticketmaster.

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Horarios de la fecha 1 del Vibra Perú 2026 (28 de julio)

11.00 a. m. Apertura de puertas

Escenario Estelar (BCP)

1.00 p. m. Éxtasis de Amor

2.00 p. m. TK

3.00 p. m. 6 Voltios

4.00 p. m. Yarita Lizeth

5.00 p. m. Mauricio Mesones

6.00 p. m. A. Chal

7.00 p. m. Armonía 10

8.00 p. m. Gian Marco

10.00 p. m. La Bella Luz

Horarios de la fecha 1 del Vibra Perú 2026 (28 de julio). Foto: difusión

Escenario Movistar

Los Perrockers

Los Kipus

Dave Hurtts

Tourista

Dúo Ayacucho

Son del Duke

Diana Salas

Raíces D’Jauja

Horarios de la fecha 2 del Vibra Perú 2026 (29 de julio)

11.00 a. m. Apertura de puertas

Escenario Estelar (BCP)

1.00 p. m. Milena Warthon

2.00 p. m. Ballet Folclórico Nacional

3.00 p. m. Amaranta

4.00 p. m. Armonía 10

6.00 p. m. Antología

7.00 p. m. Adammo

8.00 p. m. La Bella Luz

10.00 p. m. Juanes

Horarios de la fecha 2 del Vibra Perú 2026 (29 de julio). Foto: difusión

Escenario Movistar

Rocosaurios

Los Embajadores Criollos

Alejandro Roca Rey

Brisa

Éxtasis de Amor

Miranda Capurro

No Recomendable

La Tigresa del Oriente

Los Shapis

Vibra Perú 2026: más que un festival musical

Esta edición del Vibra Perú, concebida bajo el concepto de ciudad efímera, organiza la experiencia en tres distritos: el Distrito Musical, con dos escenarios y más de 30 artistas nacionales e internacionales; el Distrito Gastronómico, con más de 40 marcas entre restaurantes reconocidos, huariques y carretillas que representan la diversidad de la cocina peruana; y el Distrito de la Diversión, con juegos mecánicos impresionantes, feria y activaciones para todos los públicos.