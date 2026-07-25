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Vibra Perú 2026 horario oficial: a qué hora se presentan Juanes, Gian Marco, La Bella Luz y todos los artistas en el festival por Fiestas Patrias

Descubre a qué hora se presentarán tus artistas favoritos del Vibra Perú 2026 para que no te pierdas ningún show y disfrutes de la música, la gastronomía y todas las experiencias este 28 y 29 de julio. 



Lima se prepara para el gran regreso de Vibra Perú 2026, que se llevará a cabo el 28 y 29 de julio en el Arena 1 Park, Costa Verde. Foto: Composición LR/Chatgpt
Lima se prepara para el gran regreso de Vibra Perú 2026, que se llevará a cabo el 28 y 29 de julio en el Arena 1 Park, Costa Verde. Foto: Composición LR/Chatgpt
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Lima volverá a vivir una de las celebraciones culturales más grandes del año con el regreso de Vibra Perú 2026 este 28 y 29 de julio en el Arena 1 Park, en la Costa Verde. El festival reunirá música en vivo, gastronomía, entretenimiento y experiencias para toda la familia en una edición de gran escala encabezada por los artistas nacionales más importantes del momento como Son del Duke, La Bella Luz, Armonía 10 y Gian Marco, uno de los compositores peruanos más influyentes de las últimas décadas.

A ellos se les suma Yarita Lizeth, Mauricio Mesones, Raíces D’Jauja, Amaranta, Antología, Adammo y A. Chal, uno de los artistas más esperados del Vibra Perú 2026. El cierre del evento estará a cargo del colombiano Juanes, referente global del rock latino. Se esperan unos 40.000 asistentes en dos días y aún quedan pocas entradas en Ticketmaster.

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Horarios de la fecha 1 del Vibra Perú 2026 (28 de julio)

  • 11.00 a. m. Apertura de puertas

Escenario Estelar (BCP)

  • 1.00 p. m. Éxtasis de Amor
  • 2.00 p. m. TK
  • 3.00 p. m. 6 Voltios
  • 4.00 p. m. Yarita Lizeth
  • 5.00 p. m. Mauricio Mesones
  • 6.00 p. m. A. Chal
  • 7.00 p. m. Armonía 10
  • 8.00 p. m. Gian Marco
  • 10.00 p. m. La Bella Luz
Horarios de la fecha 1 del Vibra Perú 2026 (28 de julio).

Horarios de la fecha 1 del Vibra Perú 2026 (28 de julio). Foto: difusión

Escenario Movistar

  • Los Perrockers
  • Los Kipus
  • Dave Hurtts
  • Tourista
  • Dúo Ayacucho
  • Son del Duke
  • Diana Salas
  • Raíces D’Jauja

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Horarios de la fecha 2 del Vibra Perú 2026 (29 de julio)

  • 11.00 a. m. Apertura de puertas

Escenario Estelar (BCP)

  • 1.00 p. m. Milena Warthon
  • 2.00 p. m. Ballet Folclórico Nacional
  • 3.00 p. m. Amaranta
  • 4.00 p. m. Armonía 10
  • 6.00 p. m. Antología
  • 7.00 p. m. Adammo
  • 8.00 p. m. La Bella Luz
  • 10.00 p. m. Juanes
Horarios de la fecha 2 del Vibra Perú 2026 (29 de julio).

Horarios de la fecha 2 del Vibra Perú 2026 (29 de julio). Foto: difusión

Escenario Movistar

  • Rocosaurios
  • Los Embajadores Criollos
  • Alejandro Roca Rey
  • Brisa
  • Éxtasis de Amor
  • Miranda Capurro
  • No Recomendable
  • La Tigresa del Oriente
  • Los Shapis

Vibra Perú 2026: más que un festival musical

Esta edición del Vibra Perú, concebida bajo el concepto de ciudad efímera, organiza la experiencia en tres distritos: el Distrito Musical, con dos escenarios y más de 30 artistas nacionales e internacionales; el Distrito Gastronómico, con más de 40 marcas entre restaurantes reconocidos, huariques y carretillas que representan la diversidad de la cocina peruana; y el Distrito de la Diversión, con juegos mecánicos impresionantes, feria y activaciones para todos los públicos.

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