Vibra Perú 2026 horario oficial: a qué hora se presentan Juanes, Gian Marco, La Bella Luz y todos los artistas en el festival por Fiestas Patrias
Descubre a qué hora se presentarán tus artistas favoritos del Vibra Perú 2026 para que no te pierdas ningún show y disfrutes de la música, la gastronomía y todas las experiencias este 28 y 29 de julio.
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Lima volverá a vivir una de las celebraciones culturales más grandes del año con el regreso de Vibra Perú 2026 este 28 y 29 de julio en el Arena 1 Park, en la Costa Verde. El festival reunirá música en vivo, gastronomía, entretenimiento y experiencias para toda la familia en una edición de gran escala encabezada por los artistas nacionales más importantes del momento como Son del Duke, La Bella Luz, Armonía 10 y Gian Marco, uno de los compositores peruanos más influyentes de las últimas décadas.
A ellos se les suma Yarita Lizeth, Mauricio Mesones, Raíces D’Jauja, Amaranta, Antología, Adammo y A. Chal, uno de los artistas más esperados del Vibra Perú 2026. El cierre del evento estará a cargo del colombiano Juanes, referente global del rock latino. Se esperan unos 40.000 asistentes en dos días y aún quedan pocas entradas en Ticketmaster.
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Horarios de la fecha 1 del Vibra Perú 2026 (28 de julio)
- 11.00 a. m. Apertura de puertas
Escenario Estelar (BCP)
- 1.00 p. m. Éxtasis de Amor
- 2.00 p. m. TK
- 3.00 p. m. 6 Voltios
- 4.00 p. m. Yarita Lizeth
- 5.00 p. m. Mauricio Mesones
- 6.00 p. m. A. Chal
- 7.00 p. m. Armonía 10
- 8.00 p. m. Gian Marco
- 10.00 p. m. La Bella Luz
Horarios de la fecha 1 del Vibra Perú 2026 (28 de julio). Foto: difusión
Escenario Movistar
- Los Perrockers
- Los Kipus
- Dave Hurtts
- Tourista
- Dúo Ayacucho
- Son del Duke
- Diana Salas
- Raíces D’Jauja
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Horarios de la fecha 2 del Vibra Perú 2026 (29 de julio)
- 11.00 a. m. Apertura de puertas
Escenario Estelar (BCP)
- 1.00 p. m. Milena Warthon
- 2.00 p. m. Ballet Folclórico Nacional
- 3.00 p. m. Amaranta
- 4.00 p. m. Armonía 10
- 6.00 p. m. Antología
- 7.00 p. m. Adammo
- 8.00 p. m. La Bella Luz
- 10.00 p. m. Juanes
Horarios de la fecha 2 del Vibra Perú 2026 (29 de julio). Foto: difusión
Escenario Movistar
- Rocosaurios
- Los Embajadores Criollos
- Alejandro Roca Rey
- Brisa
- Éxtasis de Amor
- Miranda Capurro
- No Recomendable
- La Tigresa del Oriente
- Los Shapis
Vibra Perú 2026: más que un festival musical
Esta edición del Vibra Perú, concebida bajo el concepto de ciudad efímera, organiza la experiencia en tres distritos: el Distrito Musical, con dos escenarios y más de 30 artistas nacionales e internacionales; el Distrito Gastronómico, con más de 40 marcas entre restaurantes reconocidos, huariques y carretillas que representan la diversidad de la cocina peruana; y el Distrito de la Diversión, con juegos mecánicos impresionantes, feria y activaciones para todos los públicos.