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La historia de amor entre Mario Hart y Korina Rivadeneira llegó oficialmente a su fin. El exchico reality confirmó que ya no mantiene una relación sentimental con la madre de sus hijos y explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, descartando cualquier vínculo con una presunta infidelidad.

Durante el pódcast 'Sin más que decir', el exchico reality explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que incluso había conversado previamente con la modelo venezolana sobre la posibilidad de comunicarlo públicamente. "Fue una decisión en consenso. No voy a entrar tanto en detalles de qué fue lo que nos llevó a tomar esta decisión... totalmente descartado que haya sido por terceros", afirmó.

Mario Hart descarta infidelidades y explica cómo tomó la decisión junto a Korina Rivadeneira

Luego de varios meses de rumores sobre una posible crisis en su matrimonio, Mario Hart decidió confirmar públicamente que su relación con Korina Rivadeneira llegó a su fin tras casi 10 años juntos. El también piloto reveló que a pesar de haber acordado con la modelo venezolana comunicar su ruptura de manera conjunta, el exchico reality prefirió tomar la iniciativa ante los rumores. "Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos", confesó.

Durante la conversación, María Pía Copello le consultó si detrás de la separación existía algún tipo de conflicto o tensión relacionada con una tercera persona. Sin embargo, el exintegrante de 'Esto es guerra' descartó por completo esa posibilidad y explicó que la decisión fue tomada únicamente por ambos. "No porque, gracias a Dios, no ha habido ningún tema externo para llegar a esta decisión", sostuvo el piloto.

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Ante la insistencia de Ethel Pozo, quien le preguntó si el amor simplemente había terminado, el popular 'Chato atrasador' prefirió no profundizar en las razones que provocaron la ruptura. Sin embargo, reiteró que la separación se dio de común acuerdo y sin la intervención de terceros. "Fue una decisión en consenso. No voy a entrar tanto en detalles de qué fue lo que nos llevó a tomar esta decisión... totalmente descartado que haya sido por terceros", enfatizó.

El exchico reality aseguró que, pese al fin de su historia de amor con Korina Rivadeneira, ambos mantienen una relación cordial y continúan priorizando el bienestar de sus hijos. "Lo estamos tratando de llevar de la manera más madura posible y gracias a Dios viene bien. Yo tengo una buena relación con ella. Veo a mis hijos todos los días, no hay restricciones por ese lado", concluyó.