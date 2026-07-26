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Kyara Villanella sorprende al hablar sobre Keiko Fujimori antes de que asuma la Presidencia: "La veo bien"

La modelo Kyara Villanella se presentó en el podcast de Gaela Barraza, donde habló en extenso de su madre, Keiko Fujimori.

Kyara Villanella tiene 18 años y actualmente se dedica a sus estudios y faceta como influencer. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.
Kyara Villanella tiene 18 años y actualmente se dedica a sus estudios y faceta como influencer. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.
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Kyara Villanella, hija de Mark Vito y Keiko Fujimori, fue invitada al podcast de Gaela Barraza, donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante la entrevista, la modelo de 18 años fue consultada sobre su madre, quien está próxima a asumir la Presidencia del Perú.

Lejos de evitar el tema, la influencer no dudó en dedicarle palabras de admiración y aseguró que la lideresa de Fuerza Popular ha sido su mayor ejemplo para enfrentar las críticas y la constante exposición pública.

"¿Quién te ayudó a construir esa coraza para que los comentarios no te afecten?", consultó Gaela. Sin dudarlo, Kyara respondió: "Mi mamá, ella está muy expuesta. El mundo político siempre está muy dividido y siempre que la atacan, la veo bien parada", señaló.

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Kyara Villanella agradece a Keiko por fortalecerla

Kyara Villanella también reveló que fue gracias a las enseñanzas de Keiko Fujimori que aprendió a no dejarse afectar por los comentarios negativos en redes sociales. La modelo recordó que, cuando tenía 13 años, las críticas sí le impactaban, pero con el tiempo su progenitora le enseñó a restarles importancia y a enfrentar la exposición pública con fortaleza.

"Al verla, me hace dar cuenta de que, si ella puede, yo también puedo (…) Ella me demostraba que le llegaban comentarios horribles. Que, si yo paso por comentarios así, tengo que afrontarlos de manera positiva y no tengo que darles valor a las palabras de las personas porque a veces vienen de un lugar de rabia", expresó.

PUEDES VER: Kyara Villanella impacta al presentar por primera vez a su novio en plena transmisión con Keiko Fujimori: "¿Te va a dar un ataque de pánico?"

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Kyara Villanella revela cuánto tiempo lleva con su novio

Durante otra parte de la entrevista, Kyara Villanella también habló sobre su relación con Adrián Harboe, su novio, con quien asistió a la ceremonia en la que Keiko Fujimori recibió su credencial como presidenta de la República.

"Se llama Adrián Harboe, llevamos nueve meses saliendo y empezamos nuestra cuenta de TikTok llamada KyariBlogs, pero no estamos publicando mucho porque no es profesional, pero de vez en cuando publicamos y nos está yendo superbién. Es superlindo", contó la miss teen.

 

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