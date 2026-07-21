Mario Hart se sinceró en su podcast 'Sin más que decir', confirmando su separación de Korina Rivadeneira y reflexionando sobre su infidelidad a Leslie Shaw. Foto: captura Youtube

Mario Hart se sinceró en su podcast 'Sin más que decir', confirmando su separación de Korina Rivadeneira y reflexionando sobre su infidelidad a Leslie Shaw. Foto: captura Youtube

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Mario Hart abrió su corazón este martes 21 de julio en 'Sin más que decir', podcast del que es parte desde hace unas semanas. Después de que Ethel Pozo contara cómo sufrió por la infidelidad de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel, el piloto de autos se animó a confirmar el fin de su relación con Korina Rivadeneira. Asimismo, habló de la vez que traicionó a la cantante Leslie Shaw.

María Pía Copello fue la encargada de preguntarle a Mario Hart si siente que le debe unas disculpas a Leslie Shaw por la vez que le fue infiel con Olinda Castañeda, a lo que el exparticipante de 'Esto es guerra' aseguró que reflexionó sobre el tema al darse cuenta de que cuando uno tiene una relación mediática y comete un error, como le pasó a él, a veces uno no es consciente de que se expone a la otra persona de la peor manera.

"Yo no tendría que perdonar a nadie. Yo, miles de veces, he aceptado que en mi relación con Leslie, yo cometí un error. Yo también podría haber negado hasta la muerte el tema de la infidelidad con la otra persona, porque nunca hubo imágenes, nunca hubo nada. En su momento sí le pedí perdón a Leslie", manifestó en 'Sin más que decir'.

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Mario Hart acepta infidelidad a Leslie Shaw, pero no con Korina

Asimismo, Mario Hart indicó que a pesar de haberle sido infiel a Leslie Shaw, ella tuvo predisposición de perdonarlo, sin embargo, él decidió acabar con la relación. Solo por esa situación, él le debe unas disculpas.

"Yo creo que sí le debo unas disculpas y es la primera vez que lo voy a decir porque cuando sucede todo esto, hubo una intención de parte de ella de perdonarme y no se da. Puede ser un error o puede ser una percepción equivocada, pero ella dio muestras de que sí me podía perdonar y en eso yo corto la relación con ella. Y si hay unas disculpas pendientes, puede ser específicamente por eso", mencionó.

Por otro lado, Mario Hart desmintió a Leslie Shaw por asegurar que él le fue infiel con Korina Rivadeneira. "Eso es 100% falso. Korina viene mucho después de haber terminado mi relación con Leslie. Acepto y estuvo mal el tema de la infidelidad a ella. Pero muchas veces de los errores se aprende", comentó el piloto, quien sostuvo que esa experiencia le sirvió para nunca más ser infiel a nadie.

"Y cuando yo empiezo mi relación con Korina y me caso, en ese momento fui muy consciente del daño que hice porque lo viví, la vi muy afectada a ella (a Leslie) y dije: ‘yo no voy a volver a pasar por esto nunca más. Yo no quiero hacer este daño que fue de alguna manera inconsciente o no hubo la intención de dañar de esa manera a otra persona’. Y de ahí en adelante yo no he sido nunca más infiel", añadió.