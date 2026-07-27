Tomás Gálvez reubica a Rafael Vela y Germán Juárez tras reorganizar fiscalías anticorrupción

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El fiscal de la nación, Tomás Gálvez, dispuso este domingo el traslado de los fiscales Rafael Vela Barba y Germán Juárez Atoche, ambos exintegrantes del desactivado Equipo Especial Lava Jato, dentro de una reestructuración de las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos con sede en Lima. La medida consta en cuatro resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano y alcanza a más de 20 magistrados.

Vela Barba ocupaba la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos desde marzo de 2024. Con la nueva disposición, pasa a la Primera Fiscalía Superior Nacional del mismo rubro. El fiscal permanece suspendido desde marzo de 2026 por nueve meses, sanción que le impuso la Autoridad Nacional de Control tras declaraciones que dio a medios de comunicación durante el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, en abril de 2023.

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Juárez Atoche, por su parte, dejó la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Lima Centro, cargo que ejercía desde el 16 de junio. Ahora integra la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa del mismo distrito. A inicios de julio de 2026, la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la ANC lo apartó de forma preventiva por seis meses, en medio de una investigación por la presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz.

Según las resoluciones, Gálvez ejecutó los cambios a pedido de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, que solicitó la reestructuración para "garantizar la probidad y eficacia" en las investigaciones. El fiscal de la nación sustentó la decisión en sus facultades para dirigir y reformular la política del Ministerio Público, conforme al Plan Estratégico Institucional.

¿Qué implica la salida de Vela y Juárez de sus cargos anteriores?

Vela y Juárez integraron el Equipo Especial Lava Jato hasta su desactivación, el 6 de enero. Aquel grupo investigó los casos de corrupción vinculados a Odebrecht y a expresidentes peruanos. La reorganización dispuesta por Gálvez los ubica ahora en fiscalías de lavado de activos, una especialidad distinta pero conectada con esas pesquisas, porque buena parte del dinero investigado por corrupción pasa por circuitos de lavado.

El cambio no representa un ascenso ni una salida del sistema especializado en lavado de activos. Se trata de un movimiento lateral: Vela pasa de la segunda a la primera fiscalía superior nacional del ramo, y Juárez, de la segunda a la primera fiscalía supraprovincial corporativa en Lima Centro. Ambos despachos tienen rango equivalente.