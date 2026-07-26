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Detenido por el crimen de ‘La chocolatita’ Raiza Martínez confiesa por qué la mató: “Lo he jalado con la toalla”

Administrador Oscar Raúl Arias Muñoz dio macabro testimonio ante las autoridades sobre lo que ocurrió antes de la tragedia que terminó con la muerte de la modelo peruana Raiza Martínez.

'La chocolatita' fue ampayada meses atrás con el futbolista Pedro Aquino. Foto: Composición LR/Latina/Instagram.
'La chocolatita' fue ampayada meses atrás con el futbolista Pedro Aquino. Foto: Composición LR/Latina/Instagram.
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Óscar Raúl Arias Muñoz es el principal sospechoso del asesinato de Raiza Martínez, modelo peruana de treinta y cuatro años, conocida como 'La chocolatita'. El cuerpo de la influencer fue hallado sin vida y con la boca atada dentro de la habitación del investigado, en una vivienda de La Planicie, en La Molina. La necropsia determinó que la causa de muerte fue por estrangulamiento.

Como parte de las investigaciones, Arias Muñoz rindió su manifestación ante las autoridades y respondió sobre lo ocurrido antes del crimen, registrado la madrugada del jueves 23 de julio. En la habitación donde fue encontrado el cadáver se hallaron varias botellas de bebidas alcohólicas y drogas.

El programa 'Reporte semanal' emitió parte del interrogatorio, en el que el administrador de profesión reveló cómo conoció a la víctima y explicó el motivo por el que, según su declaración, acabó con su vida.

PUEDES VER: Autoridades capturan al principal sospechoso de la muerte de Rayza Martínez en La Molina: habría pasado la noche junto a la modelo

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Detenido por la muerte de Raiza Martínez revela por qué la mató

Óscar Arias, de 36 años, quien permanece detenido mientras es investigado por la muerte de Rayiza Martínez, declaró durante su interrogatorio que la modelo llegó a su habitación alrededor de las 3.30 de la madrugada del jueves 23 de julio, luego de que él le transfiriera dinero para el taxi.

Al ser consultado sobre por qué el cuerpo de la víctima fue encontrado con cinta adhesiva en la boca, el principal sospechoso aseguró que la creadora de contenido para adultos hacía mucho ruido y temía que su madre, dueña del inmueble, se despertara. “Decía: ‘Tápame la boca, tápame la boca’. Y de broma le digo: ‘Hay cinta, pues. Me cortó un pedazo”, relató.

El momento más estremecedor de su declaración llegó cuando explicó cómo ocurrió la muerte de 'La chocolatita'. Tras ser interrogado por una toalla hallada en la escena del crimen, Arias admitió que la utilizó para rodear el cuello de la víctima.

“Todo ha sido parado y todo ha sido con la de espalda. Entonces, efectivamente, lo he jalado con la toalla. Exacto. Y se me ha pasado la mano”, confesó durante su manifestación.

PUEDES VER: Rayza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina

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Óscar Arias relata cómo contactó a la modelo

Durante el interrogatorio, Óscar Raúl Arias Muñoz también afirmó que desconocía que Raiza Martínez formara parte del mundo de la farándula, aunque señaló que sí conocía a qué se dedicaba en las redes sociales. “Yo sabía que era tiktokera y modelito, o sea, disculpa la expresión, esto en Instagram se promociona así”, declaró.

Además, explicó cómo inició el contacto con la modelo. “Como digo en mi testimonio, jefe, siempre por redes, por WhatsApp, o sea, primero por Instagram o no recuerdo si fue Facebook. En su Telegram, me ofreció los packs (videos privados)”, relató de manera tranquila.

Finalmente, añadió que antes de la tragedia se había reunido en dos ocasiones con la influencer. “La primera cita la tuvimos hace un mes. Y después de esa primera cita ha sido... después en la madrugada”, contó y recalcó que nunca había sido denunciado por la víctima.

 

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