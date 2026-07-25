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Susana Alvarado confiesa si dejaría Corazón Serrano por Paco Bazán y Edson Dávila la sorprende con consejo: "No te cases, estás muy joven"

En medio de comentarios sobre una posible boda con Paco Bazán, la cantante Susana Alvarado se sinceró con Edson Dávila sobre su futuro en Corazón Serrano y su relación con el presentador.

Paco Bazán y Susana Alvarado tienen más de un año de relación.
Paco Bazán y Susana Alvarado tienen más de un año de relación. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram
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Susana Alvarado volvió a generar reacciones con sus confesiones sobre Paco Bazán. Tras recordar cómo el conductor de televisión logró conquistarla y enfrentar las críticas por la diferencia de edad entre ambos, la cantante de Corazón Serrano sorprendió al revelar si estaría dispuesta a dejar el popular grupo de cumbia por amor.

Con firmeza, Alvarado explicó su postura respecto a cómo una relación sentimental debe incidir en las metas personales. Tras sus palabras, Edson Dávila 'Giselo', quien entrevistaba al conjunto de los hermanos Guerrero Neira, reflexionó sobre el amor en pareja y le aconsejó no apresurarse a casarse joven.

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Susana Alvarado revela si dejaría Corazón Serrano por Paco Bazán

El tema surgió durante un segmento de preguntas y respuestas, cuando ‘Giselo’ leyó una inquietud dirigida directamente a Susana Alvarado: ¿Dejarías Corazón Serrano por amor?. La consulta generó inmediato revuelo en el set, incluso entre las demás cantantes de la agrupación. La emoción aumentó cuando el personaje del pájaro de peluche que acompaña al conductor preguntó si la intérprete ya se había casado con Paco Bazán, mientras en la pantalla detrás de los invitados aparecía una imagen generada con IA de la pareja vestida de novios. Ante ello, el entrevistador comentó: “No, Susana todavía está jovencita”.

Alvarado, serena pero divertida ante las bromas, respondió que para ella una pareja debe impactar de manera positiva en la otra persona. “Lo único que tengo que decir es que al amor te suma y nadie te corta las alas”, manifestó.

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En esa línea, la intérprete de 'No sufriré por nadie' reveló que acaba de renovar su contrato con la agrupación piurana, confirmando que no planea dejarla en el corto plazo. "Entonces, todavía en Corazón Serrano tengo un contrato que cumplir, son cuatro años más. Acabo de firmar. Hay trabajo", agregó.

La conversación tomó un giro cuando Ana Lucía Urbina bromeó diciendo que sería la madrina de la boda entre Susana y Paco. Intrigado, Edson preguntó a Alvarado si ya tenía planes de casarse y le aconsejó no hacerlo por ahora, pues consideraba que estaba muy joven. “Todavía no has planeado casarte, imagino. Todavía es muy fresco. Yo te aconsejo, como señor que soy: todavía no te cases. Estás muy joven para casarte. Estamos viendo, últimamente, cuántos matrimonios se casan en desesperación. Cuando van pasando los años… ni siquiera los años, ten la seguridad…”, argumentó.

La artista interrumpió su reflexión para responder con firmeza que, aunque por el momento no está en sus planes y disfruta de la etapa que vive con Bazán, todo llegará a su tiempo. “Todo pasa cuando tiene que pasar. Todo en su debido momento. Estamos bien, felices, tranquilos, y creo que eso es lo importante. Ya mañana se verá si me caso, si tengo hijos, si me voy. Quién sabe”, sentenció.

Al escucharla, ‘Giselo’ no dudó en elogiar la relación y aseguró que hacía una bonita pareja con el exarquero, a quien calificó no solo de “guapísimo” y “caballero”, sino que también destacó su aroma. Entre risas, Susana le pidió que “respetara”, mientras las demás integrantes del grupo disfrutaban de la divertida situación.

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