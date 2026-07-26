HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Un gigante marino sorprende a científicos chinos: sobrevive más de 5 años sin comer a 900 metros de profundidad

La investigación revela que este isópodo habita en condiciones extremas de oscuridad, ambientes fríos y escasez de recursos.

La especie Bathynomus jamesi habita entre 898 y 1.500 metros bajo el mar, donde las condiciones son hostiles y el alimento escaso.
La especie Bathynomus jamesi habita entre 898 y 1.500 metros bajo el mar, donde las condiciones son hostiles y el alimento escaso. | Ilustración LR/revista Cell/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Un equipo del Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias identificó las claves biológicas que permiten a un crustáceo gigante, la especie Bathynomus jamesi, resistir prolongados periodos de ayuno en las profundidades abisales. La investigación, difundida en la revista Cell, revela adaptaciones extremas que transforman la comprensión sobre la evolución de las especies en los abismos marinos.

Esta criatura habita entre 898 y 1.500 metros bajo el nivel del mar, en un entorno caracterizado por la falta de luz, temperaturas gélidas y alimento escaso. "Es un mundo de noche perpetua y presión aplastante, y aun así la vida encuentra un camino", declaró Jianhai Xiang, coautor del trabajo, sobre las duras condiciones de dicho hábitat.

PUEDES VER: El origen de los peruanos bajo la lupa: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

lr.pe

¿Cómo sobrevive este gigantesco crustáceo en la oscuridad abisal?

Científicos de la Academia China de Ciencias descubrieron la estrategia biológica que permite a un enorme crustáceo resistir periodos prolongados sin alimento. Este organismo habita a casi un kilómetro de profundidad marina, un entorno caracterizado por temperaturas gélidas y una marcada escasez de recursos nutricionales. La investigación abre novedosas rutas para comprender la evolución de la fauna en hábitats hostiles.

"Es un mundo de noche perpetua y presión aplastante, y aun así la vida encuentra un camino", afirmó Jianhai Xiang, especialista del Instituto de Oceanología de dicha institución y autor principal del análisis. Sus palabras describen las duras condiciones de la zona abisal, donde la luz solar no penetra y el alimento llega de forma esporádica.

El hallazgo resalta la asombrosa capacidad de adaptación del reino animal frente a factores extremófilos. Comprender estos procesos metabólicos no solo descifra los enigmas del lecho oceánico, sino que también transforma la visión actual sobre los límites de la supervivencia planetaria.

PUEDES VER: El misterio del agua que dio origen al oasis natural más famoso de América Latina: el secreto geológico detrás de Huacachina

lr.pe

¿Por qué el isópodo gigante Bathynomus jamesi sorprende a los científicos?

El hallazgo del gen ND1 en el isópodo de aguas profundas Bathynomus jamesi representa un avance crucial en el control del metabolismo energético. Los investigadores sostienen que ese fragmento de ADN ingresó al genoma del animal mediante transferencia horizontal desde una bacteria simbiótica, un evento inusual entre microbios y fauna. Sin embargo, los especialistas aclaran que esta secuencia biológica no explica por sí sola la capacidad de soportar un ayuno de cinco años, sino que forma parte de una red de adaptación más amplia.

Para evaluar sus propiedades, el equipo científico implantó la secuencia en peces cebra, nematodos y células humanas. En ambientes fríos, el gen frena la actividad de las mitocondrias, reduce el gasto metabólico y prolonga la resistencia ante la escasez de alimento. En las pruebas con peces cebra, la supervivencia aumentó cerca de un 37%, logro que llevó a Jianbo Yuan a calificar el mecanismo como una válvula que ajusta el consumo de recursos según el ambiente.

La asombrosa supervivencia surge de una combinación de factores: un metabolismo basal reducido, un estómago enorme que funciona como almacén y el trabajo conjunto con bacterias del grupo Chlamydiae, aptas para potenciar el depósito de lípidos. "Esta es una situación en la que todos ganan", señaló Yuan sobre la convivencia con sus microorganismos. Comprender esas estrategias únicas abre la puerta a descubrimientos relevantes en biología evolutiva, medicina, conservación y desarrollo tecnológico inspirado en criaturas extremas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Por qué el CERN apaga su acelerador? La explicación científica detrás del supuesto portal de seres de otras dimensiones

¿Por qué el CERN apaga su acelerador? La explicación científica detrás del supuesto portal de seres de otras dimensiones

LEER MÁS
Arqueólogos descubren en Italia un tejido más antiguo que Machu Picchu y la Gran Muralla china: pertenece a la Edad del Hierro

Arqueólogos descubren en Italia un tejido más antiguo que Machu Picchu y la Gran Muralla china: pertenece a la Edad del Hierro

LEER MÁS
Los huesos de 5 princesas del Antiguo Egipto rompen un mito centenario: las armas no eran solo símbolos funerarios

Los huesos de 5 princesas del Antiguo Egipto rompen un mito centenario: las armas no eran solo símbolos funerarios

LEER MÁS
¿Por qué el CERN apaga su acelerador? La explicación científica detrás del supuesto portal de seres de otras dimensiones

¿Por qué el CERN apaga su acelerador? La explicación científica detrás del supuesto portal de seres de otras dimensiones

LEER MÁS
El misterio del agua que dio origen al oasis natural más famoso de Sudamérica: el secreto geológico detrás de Huacachina

El misterio del agua que dio origen al oasis natural más famoso de Sudamérica: el secreto geológico detrás de Huacachina

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El origen de los peruanos bajo la lupa: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

El origen de los peruanos bajo la lupa: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

LEER MÁS
Perforan en la Antártida y descubren que el agua del deshielo está provocando que los glaciares se deslicen más rápido al océano

Perforan en la Antártida y descubren que el agua del deshielo está provocando que los glaciares se deslicen más rápido al océano

LEER MÁS
China enviará un proyectil contra un asteroide situado a millones de kilómetros de la Tierra para probar su sistema de defensa planetaria

China enviará un proyectil contra un asteroide situado a millones de kilómetros de la Tierra para probar su sistema de defensa planetaria

LEER MÁS
Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025