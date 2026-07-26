La especie Bathynomus jamesi habita entre 898 y 1.500 metros bajo el mar, donde las condiciones son hostiles y el alimento escaso. | Ilustración LR/revista Cell/ChatGPT

La especie Bathynomus jamesi habita entre 898 y 1.500 metros bajo el mar, donde las condiciones son hostiles y el alimento escaso. | Ilustración LR/revista Cell/ChatGPT

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Un equipo del Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias identificó las claves biológicas que permiten a un crustáceo gigante, la especie Bathynomus jamesi, resistir prolongados periodos de ayuno en las profundidades abisales. La investigación, difundida en la revista Cell, revela adaptaciones extremas que transforman la comprensión sobre la evolución de las especies en los abismos marinos.

Esta criatura habita entre 898 y 1.500 metros bajo el nivel del mar, en un entorno caracterizado por la falta de luz, temperaturas gélidas y alimento escaso. "Es un mundo de noche perpetua y presión aplastante, y aun así la vida encuentra un camino", declaró Jianhai Xiang, coautor del trabajo, sobre las duras condiciones de dicho hábitat.

¿Cómo sobrevive este gigantesco crustáceo en la oscuridad abisal?

Científicos de la Academia China de Ciencias descubrieron la estrategia biológica que permite a un enorme crustáceo resistir periodos prolongados sin alimento. Este organismo habita a casi un kilómetro de profundidad marina, un entorno caracterizado por temperaturas gélidas y una marcada escasez de recursos nutricionales. La investigación abre novedosas rutas para comprender la evolución de la fauna en hábitats hostiles.

"Es un mundo de noche perpetua y presión aplastante, y aun así la vida encuentra un camino", afirmó Jianhai Xiang, especialista del Instituto de Oceanología de dicha institución y autor principal del análisis. Sus palabras describen las duras condiciones de la zona abisal, donde la luz solar no penetra y el alimento llega de forma esporádica.

El hallazgo resalta la asombrosa capacidad de adaptación del reino animal frente a factores extremófilos. Comprender estos procesos metabólicos no solo descifra los enigmas del lecho oceánico, sino que también transforma la visión actual sobre los límites de la supervivencia planetaria.

¿Por qué el isópodo gigante Bathynomus jamesi sorprende a los científicos?

El hallazgo del gen ND1 en el isópodo de aguas profundas Bathynomus jamesi representa un avance crucial en el control del metabolismo energético. Los investigadores sostienen que ese fragmento de ADN ingresó al genoma del animal mediante transferencia horizontal desde una bacteria simbiótica, un evento inusual entre microbios y fauna. Sin embargo, los especialistas aclaran que esta secuencia biológica no explica por sí sola la capacidad de soportar un ayuno de cinco años, sino que forma parte de una red de adaptación más amplia.

Para evaluar sus propiedades, el equipo científico implantó la secuencia en peces cebra, nematodos y células humanas. En ambientes fríos, el gen frena la actividad de las mitocondrias, reduce el gasto metabólico y prolonga la resistencia ante la escasez de alimento. En las pruebas con peces cebra, la supervivencia aumentó cerca de un 37%, logro que llevó a Jianbo Yuan a calificar el mecanismo como una válvula que ajusta el consumo de recursos según el ambiente.

La asombrosa supervivencia surge de una combinación de factores: un metabolismo basal reducido, un estómago enorme que funciona como almacén y el trabajo conjunto con bacterias del grupo Chlamydiae, aptas para potenciar el depósito de lípidos. "Esta es una situación en la que todos ganan", señaló Yuan sobre la convivencia con sus microorganismos. Comprender esas estrategias únicas abre la puerta a descubrimientos relevantes en biología evolutiva, medicina, conservación y desarrollo tecnológico inspirado en criaturas extremas.