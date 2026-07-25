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Shirley Arica no pudo contener la emoción al hablar de Samahara Lobatón. La popular 'Chica Realidad' se sinceró sobre la amistad rota con la hija de Melissa Klug tras el ampay de Pablo Heredia junto a su ex Alessandra Fuller, episodio en el que Lobatón estuvo involucrada.

En entrevista con Magaly Medina, la influencer calificó la situación como una “deslealtad” y confesó que el dolor fue profundo, explicando las razones detrás de ese sentimiento.

Shirley Arica se quiebra al hablar de Samahara Lobatón y el ampay de Pablo Heredia

Durante su paso por 'Magaly TV La Firme', Shirley recordó que consideraba a Samahara como una verdadera amiga, al punto de integrarla en su hogar. “Yo no abro las puertas de mi casa, de mi familia, de mi hija, a cualquier persona”, dijo.

El conflicto, según contó, surgió cuando Lobatón pidió un canje a través del mánager de Shirley para asistir a un restaurante administrado por una amiga suya, pero nunca la invitó. Luego apareció en fotos con Pablo y Renato Rossini, como si solo hubiesen estado los tres, pero más adelante se destapó que Fuller acompañó al actor argentino en esa reunión. Para Arica, lo grave fue que su amiga intentara ocultarlo: “¿Qué pasa si no hubiese habido un ampay? Yo nunca me hubiese enterado. ¿Eso qué es? Deslealtad”.

La influencer aclaró que el encuentro entre Pablo Heredia y Alessandra Fuller no fue lo que la afectó, pues con ellos no tiene ningún problema. Lo que realmente la golpeó fue enterarse por terceros y no por Samahara. “No dejes que otras personas me vean la cara de estúpida y que yo me entere por otras personas y no por mi amiga, porque a mí sí me dolió. No soy algo importante para ella. Yo sí lo hubiese hecho”, expresó con firmeza.

Más allá de los protagonistas del ampay, lo que la afectó profundamente fue la ruptura de confianza y el impacto en su familia. “Mi hija también se enteró del problema y me dijo: ‘Mamá, ¿qué pasó con Sammy?’. ¿Yo cómo le explico? (…) Mi mamá también me dijo: ‘¿Qué le costó avisarte si son tan amigas?’. Yo no soy así. Si entrego mi amistad, la entrego al 100%, y espero lo mismo”, relató con la voz quebrada.

Finalmente, reconoció que el vínculo no volverá a ser el mismo. “Sí me ha dolido, no me lo esperaba, pero hay que pasar la página. No es la primera vez que me pasa. Ya sabré cómo explicarle a mi familia, sobre todo a mi hija, lo que ha sucedido, porque ella era muy amiga de Xiana (hija de Samahara). De repente pasa el tiempo, las cosas ceden y yo pueda conversar con ella, pero no vamos a ser las amigas de antes. Me duele y no me da vergüenza decirlo. Ya la quería mucho y la quiero genuinamente”, sentenció mientras intentaba contener sus lágrimas.