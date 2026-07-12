Yaco Eskenazi celebra 11 años de matrimonio con Natalie Vértiz con emotivo detalle: "Te amo para siempre"

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Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz celebraron 11 años de matrimonio y no dejaron pasar desapercibida una fecha tan especial en sus vidas. El conductor y exchico reality sorprendió a la exMiss Perú con un romántico detalle que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y volvió a confirmar por qué son considerados una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula peruana.

El exconductor de 'La granja VIP Perú' le obsequió a la modelo un enorme ramo de rosas, gesto que ella decidió compartir a través de sus historias de Instagram. Junto a la imagen, la conductora publicó un mensaje en inglés que, traducido al español, decía: '11 años amándote'.

El romántico detalle de Yaco Eskenazi por su aniversario de bodas

El exchico reality también decidió compartir la publicación de su esposa y acompañarla con una emotiva dedicatoria que enterneció a sus seguidores. "Te amo para siempre, ‘mi lo’ (my love)", escribió el conductor.

La celebración recordó el aniversario del año pasado, cuando ambos decidieron viajar a Cartagena de Indias, en Colombia, para festejar juntos una nueva etapa de su matrimonio. En esta ocasión, la pareja no ha revelado si realizó algún viaje especial ni el lugar donde decidió pasar esta importante fecha familiar.

Natalie Vértiz recibió una ramo de rosas. Foto: Instagram

¿Cómo inició la historia de amor de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz?

La relación entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz comenzó en 2013, cuando ambos coincidieron en el programa de competencia 'Esto es guerra'. Con el tiempo, la pareja decidió hacer pública su relación y comenzó una historia de amor que cumple 11 años. En 2014 llegó Liam, su primer hijo, mientras que en 2021 nació Leo.

Sin embargo, no todo fue sencillo en el camino. Entre 2019 y 2020 atravesaron una crisis matrimonial que coincidió con la enfermedad y posterior fallecimiento del padre del exchico reality. El propio conductor reconoció años atrás que ese difícil momento afectó profundamente su relación.

"Habíamos hecho una brecha", confesó Eskenazi durante una entrevista al recordar aquella etapa, y reveló incluso que llegaron a considerar la posibilidad de separarse. No obstante, el diálogo, la comunicación y el esfuerzo de ambos les permitieron superar la crisis y fortalecer aún más el vínculo que celebran.