Natalie Vértiz lanza reclamo a Yaco Eskenazi por los gastos de sus hijos: “¡Yo les pago todo!”

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Natalie Vértiz volvió a estar en el centro de la atención luego de que Yaco Eskenazi revelara un episodio privado de su relación relacionado con la economía familiar. Durante una reciente edición de su pódcast, el conductor contó que ambos tuvieron una fuerte discusión por el reparto de los gastos destinados a las actividades de sus dos hijos, una situación que terminó elevando el tono de la conversación.

De acuerdo con el relato del exchico reality, el conflicto se inició cuando la reina de belleza le solicitó asumir el pago de uno de los deportes de su hijo menor, después de haber cubierto durante varios meses esos costos. Aunque aseguró que tenía intención de hacerse cargo, explicó que respondió de forma negativa porque quería bromear con su esposa, una reacción que terminó provocando un intenso intercambio de mensajes.

Yaco Eskenazi expone fuerte pelea que tuvo con Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi compartió detalles de la discusión durante su pódcast, donde incluso leyó parte de la conversación que sostuvo con Natalie Vértiz. Según explicó, la modelo fue quien tomó la decisión de inscribir a sus hijos en distintas disciplinas deportivas y luego le pidió que asumiera el pago del fútbol de uno de ellos hasta fin de año.

El capitán histórico de los ‘Leones’ señaló que él suele encargarse de trasladar a los menores a sus entrenamientos, pero aseguró que nunca fue consultado antes de que fueran matriculados. "Son cosas que las hace la mamá, ella los mete, yo los llevo y me dice qué hacer", comentó al explicar cómo se distribuyen habitualmente las responsabilidades relacionadas con las actividades de sus hijos.

Posteriormente, recordó el mensaje que recibió de la modelo, quien le solicitó hacerse cargo del pago de la academia de fútbol de uno de sus hijos durante los meses restantes del año.

Aunque afirmó que estaba dispuesto a colaborar económicamente, decidió responder: "¿Yo por qué? Si yo no lo he metido al fútbol", con la intención de incomodarla y remarcar que no participó en esa decisión.

"Es una tontería lo que me estás diciendo": el fuerte reclamo de Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi

La respuesta de Yaco Eskenazi provocó una reacción inmediata de Natalie Vértiz. Según los mensajes compartidos por el propio conductor, la ex-Miss Perú cuestionó la negativa de su esposo y le recordó que durante todo el año había asumido los pagos correspondientes a las actividades deportivas de ambos hijos.

"¿Qué clase de respuesta es esa?", fue una de las primeras frases que, de acuerdo con Yaco, recibió por parte de su esposa. Acto seguido, ella insistió en que él eligiera cuál de los deportes quería pagar y le recordó que hasta ese momento había cubierto todos esos gastos sin reclamar.

Lejos de terminar la conversación, el conductor de TV reiteró que su molestia pasaba por no haber sido considerado cuando se tomó la decisión de inscribir a los menores. En respuesta, Natalie Vértiz rechazó ese argumento y le respondió: "Entonces, ¿qué pretendes que haga? ¿Que no hagan deporte? Es una tontería lo que me estás diciendo", dejando en claro su desacuerdo con la postura del conductor.

Durante el intercambio también cuestionó que, en lugar de aceptar colaborar con los gastos, él centrara la conversación en quién tomó la iniciativa de matricular a los niños. Incluso le manifestó que esperaba una respuesta distinta, basada en el apoyo compartido para cubrir las necesidades de sus hijos.