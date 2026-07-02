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Tilsa Lozano aparece en programa de Yaco Eskenazi y sorprende al hablar sobre supuesta infidelidad con el conductor: "Desde chiquita ya me picaba"

La modelo Tilsa Lozano generó revuelo al hablar sobre su vínculo con Yaco Eskenazi, quien está casado con Natalie Vértiz. El presentador no pudo contener su reacción ante sus declaraciones.

'Loco' Wagner expuso supuesta infidelidad de Tilsa Lozano con Yaco Eskenazi, pero la modelo hizo importante aclaración.
'Loco' Wagner expuso supuesta infidelidad de Tilsa Lozano con Yaco Eskenazi, pero la modelo hizo importante aclaración. | Foto: composición LR/Yaco y el Loco/Instagram
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Tilsa Lozano volvió a encender la polémica en ‘Yaco y el Loco’. La modelo participó como invitada junto a Marco Zunino en el programa de Yaco Eskenazi y ‘Loco’ Wagner, donde sus declaraciones no pasaron desapercibidas. En plena conversación, salió a relucir una supuesta infidelidad que habría cometido en el pasado hacia un hombre con el actual esposo de Natalie Vértiz. Al quedar expuesta, la popular ‘Colita’ sorprendió a todos con una respuesta que hizo estallar al público y a los propios conductores.

No es la primera vez que la presentadora de televisión se refiere al romance que mantuvo con el exparticipante de ‘Esto es guerra’. Sin embargo, en esta ocasión sus palabras fueron más directas y sin filtros, aunque luego se apresuró a precisar cuál había sido realmente la naturaleza de su relación con el histórico capitán de los leones.

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Tilsa Lozano y Yaco Eskenazi recuerdan su romance de juventud

El tema salió a la luz cuando ‘Loco’ Wagner presentó a Tilsa Lozano y recordó anécdotas de juventud en el barrio que compartían. Según contó, aunque era de la generación de Yaco, la modelo llamaba la atención de los chicos mayores. Fue entonces cuando mencionó el vínculo de la ‘Colita’ con un hombre cuyo nombre fue censurado. “Tilsa quería ser agrandada porque querías parar con la gente más grande de mi generación. Comenzó a parar con *. Estaba un poco deslumbrado con esta belleza de esta chiquita que tenía 16, 17 años”, recordó.

Yaco confirmó que Lozano era “agrandada” y precisó que en ese entonces ella tenía 15 años. Ante ello, Tilsa le respondió sin filtro: “Qué bien te acuerdas”. El conductor confirmó sus palabras y reveló que en ese entonces se sintió afectado por su conducta: “Yo sí, pe. Si a mí me choteabas por parar con los grandes, eres atorrante. Me choteaba, atorrante. Era mala”. Lozano, entre risas, le pidió: “Ya supéralo, anda a constelar”.

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‘Loco’ Wagner expone supuesta infidelidad de Tilsa Lozano con Yaco Eskenazi

La conversación derivó en que Wagner asegurara que el misterioso hombre salía con Tilsa, aunque ella negó un vínculo sentimental pero aceptó que la recogía en su carro. Incluso ‘Loco’ recordó un conflicto con la novia del sujeto, la llamada ‘Guardia Serafina’, quien quiso confrontar a la modelo cuando ella estaba dentro del auto. Lozano admitió que hubo un “rochezazo”, pero aclaró que nunca llegó a ser golpeada porque aún era escolar y llevaba uniforme. Yaco, por su parte, reveló el nombre del colegio de la ‘Colita’, y ella le replicó: “¿Ves que te acuerdas?”.

En ese momento, Eskenazi aseguró que lo recordaba bien porque solía buscarla en su colegio y juntos se iban a El Olivar, lo que desató la euforia en el set: “No te hagas la mocha tampoco. Un caballero nunca debe hablar, pero tampoco…”. Fue entonces cuando Wagner lanzó la revelación que dejó a todos en shock: “Acuérdate que tú le sacaste la vuelta a *** con Yaco”. Lozano, entre carcajadas, respondió: “Desde chiquita ya me picaba”.

El público estalló en risas y Yaco reaccionó sorprendido ante las palabras de su exenamorada: “Oye, ¿qué chu***? Calma, oe”. Ante esa situación, Tilsa precisó que entre ella y el conductor no hubo más que besos: “No, pero igual nunca pasó... Solo fue beso, aclaremos”. Cabe recordar que en ‘El valor de la verdad’ ella ya había contado que vivió un romance inocente con Eskenazi cuando tenía 14 años y él 16. “Fue una historia de amor lindísima, de niños, de esos amores inocentes”, reveló en el programa de Beto Ortíz.

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