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Yaco Eskenazi abrió un capítulo poco conocido de su vida al compartir una experiencia médica que, según afirmó, lo llevó al límite. El exchico reality relató que una intervención por hemorroides coincidió con una etapa decisiva de su carrera televisiva, ya que debió reaparecer en 'Esto es guerra' cuando todavía no terminaba de recuperarse.

La confesión ocurrió durante su participación en el espacio digital 'Sin más que decir', donde conversó con El Loco Wagner y recordó cómo aquel episodio cambió por completo su rutina. Su relato se volvió viral después de resumir esa etapa con una frase que provocó reacciones entre los seguidores del programa.

Yaco Eskenazi relata duro momento tras dolorosa operación

Durante la entrevista, Yaco Eskenazi explicó que durante mucho tiempo mantuvo una costumbre que hoy considera un error. Contó que solía permanecer demasiado tiempo sentado en el baño mientras aprovechaba para leer un periódico, una práctica que realizaba con frecuencia cuando los teléfonos inteligentes aún no formaban parte de la vida cotidiana.

"Eran épocas en las que agarraba el periódico y podía pasar muchísimo tiempo ahí sentado hasta que un día todo explotó", recordó el exconductor de televisión al explicar cómo comenzó el problema que finalmente terminó en una cirugía.

“Es el peor dolor que he sentido en mi vida": el testimonio de Yaco Eskenazi

Al recordar la cirugía, Yaco Eskenazi aseguró que el postoperatorio fue la etapa más difícil de todo el proceso. El esposo de Natalie Vértiz reveló que el dolor alcanzó tal intensidad que necesitó tratamiento especial para poder sobrellevar la recuperación.

"Es el peor dolor que he sentido en mi vida, pedí que me pongan parches de opio, no por placer, sino porque me dolía mucho", manifestó durante la entrevista.

El exintegrante de 'Esto es guerra' también explicó que la recuperación fue especialmente complicada debido a la naturaleza de la intervención. Según detalló, la presencia de grapas y una herida abierta hacían que cada día resultara extremadamente doloroso.

"Te ponen grapas, lo horrible es el postoperatorio, te quieres morir, porque tienes una herida en carne viva por donde pasan heces y el ardor es interno, hacia afuera, me quería morir", relató.