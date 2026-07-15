Ethel Pozo reconoce su error con Natalie Vértiz tras romper su amistad por malentendido: "Yaco ya me explicó"

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Ethel Pozo se sinceró durante su entrevista con Magaly Medina y habló sobre el distanciamiento con Natalie Vértiz. La conductora reconoció que reaccionó de manera impulsiva tras la polémica del llamado 'fast pass' en Disney y admitió que, con el paso del tiempo, entendió que todo se trató de un malentendido. "Yo hago también mea culpa, la emoción también se me desbordó. Ya me he explicado también que Natalie no quiso decir nada malo", afirmó.

La hija de Gisela Valcárcel contó que, tras volver a trabajar con Yaco Eskenazi en 'La granja VIP Perú', pudo aclarar parte de la situación y recuperar la amistad con el exintegrante de 'Esto es guerra'. Sin embargo, reveló que aún mantiene una conversación pendiente con la modelo para cerrar definitivamente ese capítulo. "Falta hablar con Natalie porque Yaco se fue a mitad de temporada, pero sí todo bien. Hablé con él antes de grabar la prom (del reality)", comentó.

Ethel Pozo admite que reaccionó por impulso y busca conversar con Natalie Vértiz

Durante la entrevista, Magaly Medina le preguntó a Ethel Pozo por el conflicto que marcó el fin de su amistad con Natalie Vértiz hace más de dos años. La conductora reconoció que, al recordar lo ocurrido, hoy considera que ambas interpretaron de forma distinta aquella situación y aceptó que también tuvo responsabilidad en el distanciamiento.

"Yo hago también mea culpa que la emoción también se me desbordó. Ya me he explicado también que Natalie no quiso decir nada malo, que quiso entrar a 'chacota', yo reaccioné, o sea, también somos seres humanos", expresó la hija de Gisela Valcárcel. Asimismo, explicó que conversar con Yaco Eskenazi le permitió comprender mejor el contexto de lo sucedido y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con la modelo para aclarar cualquier diferencia que aún exista entre ambas.

La exconductora de 'Mande quien mande' lamentó que ese episodio causara el distanciamiento de personas con las que mantenía una buena relación. "Yo soy buena, pero claro, tengo mi emoción, mis hormonas y defendí lo que era justo en ese momento. Me pareció una broma de mal gusto, pero no era para tanto y por dos años perdí a un amigo que ya felizmente, para eso sirvió La granja. Hemos retomado la amistad y genuinamente nos hemos llevado bien siempre. Nunca tuvimos una pelea hasta ese día", concluyó.

¿Cómo nació la polémica entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz por el 'fast pass' de Disney?

El conflicto se originó cuando Yaco Eskenazi comentó públicamente su experiencia en Disney World y habló sobre el costo de los boletos con fast pass. Posteriormente, en 'América hoy', Ethel Pozo opinó que ese tipo de gastos no reflejaba la realidad económica de la mayoría de peruanos, declaraciones que dieron pie a una respuesta de Natalie Vértiz en el entonces programa 'Estás en todas'.

En aquella oportunidad, la modelo realizó un comentario en tono de broma que terminó generando la molestia de la hija de la 'Señito'. "Se sorprende de la casa de la 'Foca' (Jefferson Farfán) cuando su casa es del mismo tamaño (…) Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa", dijo la exMiss Perú durante la emisión.

Con el paso del tiempo, ambas han ofrecido su versión de los hechos. A comienzos de 2026, la modelo aseguró en el pódcast de la 'Urraca' que nunca buscó incomodar a Ethel. "Nunca hubo realmente un fastidio. Yo, más bien, cuando hablé sobre el fast pass de Disney, nunca lo hice con intención de fastidiar a nadie. Solo estaba bromeando (…) Si alguien se picó o no, bueno, lo lamento", manifestó.