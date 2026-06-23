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'Majo con sabor' confiesa si le guarda rencor a Gabriel Calvo tras terminar su relación: "Ha sido doloroso"

La chef María José Vigil, conocida como 'Majo con sabor', habló sobre su ruptura con Gabriel Calvo, luego de revelar el difícil momento que atravesó en sus últimas semanas de relación con el actor.

El romance entre 'Majo con sabor' y Gabriel Calvo llamó la atención por la enorme diferencia de edad entre ambos. El actor es mayor que la chef por más de 20 años.
El romance entre 'Majo con sabor' y Gabriel Calvo llamó la atención por la enorme diferencia de edad entre ambos. El actor es mayor que la chef por más de 20 años. | Foto: composición LR/Instagram
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La chef y creadora de contenido María José Vigil Checa, conocida como 'Majo con sabor', se refirió públicamente al final de su relación con el actor Gabriel Calvo. En un evento cultural, la joven despejó dudas sobre si guarda resentimiento hacia su expareja, con quien compartió una breve historia de amor.

Su declaración llamó la atención porque, en lugar de alimentar polémicas, eligió resaltar la amistad que los unió y su disposición a mantener comunicación en el futuro, pese a que previamente admitió el difícil momento que atravesó por la crisis en su vínculo con Calvo poco antes de la separación definitiva.

PUEDES VER: ‘Majo con Sabor’ confirma que terminó con Gabriel Calvo y revela el verdadero motivo de la ruptura: “No me gustó lo que pasó con Keiko Fujimori”

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'Majo con sabor' descarta resentimientos hacia Gabriel Calvo

En una entrevista con un medio local, María José Vigil aseguró que atraviesa una etapa de calma y concentración en su vida profesional, mientras trabaja en su recuperación emocional. “Estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y en lo que venga. No ha habido nada malo en el camino, entonces estoy tranquila y yendo para adelante. Cuidando y sanando mis heridas y para adelante, nada más”, declaró a Infobae Perú. Al ser consultada sobre si la separación con Gabriel Calvo la llevó a cerrar las puertas al amor, la chef enfatizó que su prioridad es el bienestar personal. “No es que esté cerrando, pero por ahora estoy muy bien. Estoy enfocada en cuidarme, en sanar muchas cosas mías y empezar el futuro”, agregó.

Respecto a su relación con el actor, 'Majo con sabor' evitó entrar en polémicas y descartó cualquier resentimiento. Recordó lo que significó para ella y lo expresó con gratitud. “No, nunca voy a llamar errores a nada. Todo es un aprendizaje. Todas las personas con las que he estado han sido muy buenas personas y, de hecho, mi anterior pareja también ha sido muy buena y simplemente no se dio y ya está, nada más”, manifestó.

PUEDES VER: Gabriel Calvo rompe su silencio luego de que 'Majo con sabor' revelara 'calvario' que vivió con él en su relación: "Es por mi paz"

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La creadora de contenido de 26 años reconoció que aún conserva sentimientos hacia Calvo, de 51, pues antes de ser pareja fueron amigos. En ese sentido, admitió que la ruptura resultó más difícil por esa doble pérdida. “El cariño todavía está. Porque no se va a ir de un día para otro y lo voy a tener siempre. Él fue mi amigo y no hay nada más bonito que formar algo después de una amistad. Ha sido doloroso por eso, porque ha sido una pérdida de una relación y de una amistad”, explicó.

Finalmente, dejó claro que las puertas de la comunicación entre ambos siguen abiertas, más allá de la separación. “Siempre va a haber el vínculo de la amistad. Lo primordial siempre ha sido la amistad. Él cuenta conmigo, él me puede escribir cuando desee, para lo que sea, y yo también. Eso nunca se va a ir, nunca”, sentenció.

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