HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¿Lo chotea? Magdyel Ugaz se sincera sobre su cercanía con Sergio George: "Ha sido parte de mi infancia"

Luego de que Sergio George revelara que ambos se están conociendo, Magdyel Ugaz aclaró en qué etapa se encuentra su vínculo con el reconocido productor musical.

Magdyel Ugaz se pronunció sobre su cercanía con el productor musical Sergio George. Foto: composición LR/América TV
Magdyel Ugaz se pronunció sobre su cercanía con el productor musical Sergio George. Foto: composición LR/América TV
Escuchar
Resumen
Compartir

La actriz Magdyel Ugaz volvió a pronunciarse sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el productor musical Sergio George, luego de que él revelara públicamente que ambos se encuentran conociéndose. Si bien la recordada 'Tersita' de 'Al fondo hay sitio' confirmó que mantiene comunicación con el músico, dejó en claro que la relación recién está comenzando y evitó confirmar un romance.

"Recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él… hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como, no sé… ha sido parte de mi infancia, no sé si le gustará mucho eso", expresó la actriz entre risas. Sin embargo, destacó las cualidades personales del exproductor de Yahaira Plasencia, a quien calificó como todo un caballero y dejó claro que por ahora solo están conociéndose.

PUEDES VER: Natalia Salas revela cómo habría iniciado la cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "En algún momento..."

lr.pe

Magdyel Ugaz aclara en qué etapa está su relación con Sergio George

Luego de que Sergio George sorprendiera al revelar que mantiene un acercamiento con Magdyel Ugaz, la actriz de 42 años explicó cómo nació la comunicación entre ambos. Aunque reconoció que existe una buena conexión con el productor musical, insistió en que todavía es muy pronto para hablar de una relación sentimental.

"Recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él…”, comentó la protagonista de 'Señora del destino'. Incluso, afirmó que la música producida por el músico marcó parte de su niñez. "Yo creo que ha sido parte de mi infancia, de mi niñez. A mí también me lo dicen todo el tiempo: 'tú fuiste mi niñez', y tú dices qué fue. Así que, todo mi cariño para él y mi admiración también", señaló con humor.

PUEDES VER: Sergio George confirma saliditas con Magdyel Ugaz: ¿Cuántos años le lleva el productor a la actriz peruana?

lr.pe

Magdyel Ugaz defiende a Sergio George y anuncia nuevo reto internacional

Durante la entrevista, Magdyel Ugaz también confesó que toda la atención mediática que ha generado su cercanía con Sergio George la tomó por sorpresa. La actriz explicó que, debido al perfil internacional del productor, el interés de la prensa fue mucho mayor de lo que imaginó.

"Es muy loco porque yo estoy acá en mi país y claro, él mueve mucha prensa de distintos lugares. Hace un buen tiempo mi vida privada se mantiene muy al margen… sí me movió", sostuvo. Sin embargo, aseguró que después decidió tomar la situación con tranquilidad y no darle mayor importancia. "Después me pongo a pensar uno no se va a tomar tan en serio todo. No somos tan importantes y la verdad no soy tan importante. Mi vida tampoco le importa tanto a nadie luego, me miro en mi mueble con los poodles y digo, 'bueno, tampoco hay tanto que decir, o sea, que un rato que comenten…'", expresó.

Asimismo, la recordada 'Teresita' anunció que atraviesa un gran momento profesional, ya que participará en una coproducción entre Perú y República Dominicana. La actriz reveló que viajará apenas concluya las grabaciones de su actual novela para asumir un personaje de mayor relevancia, un proyecto que considera un paso importante en su carrera. "Es un sueño para mí abrirme a otros mercados, mirar otras formas de contar las historias desde otros países, desde otras culturas. Estoy muy emocionada", concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magdyel Ugaz rompe su silencio tras revelarse que se está conociendo con Sergio George: "Le tengo mucho cariño"

Magdyel Ugaz rompe su silencio tras revelarse que se está conociendo con Sergio George: "Le tengo mucho cariño"

LEER MÁS
Natalia Salas revela cómo habría iniciado la cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "En algún momento..."

Natalia Salas revela cómo habría iniciado la cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "En algún momento..."

LEER MÁS
Magdyel Ugaz reaparece con emotivo mensaje luego de que Sergio George revelara que se están "conociendo": "Las personas que amo"

Magdyel Ugaz reaparece con emotivo mensaje luego de que Sergio George revelara que se están "conociendo": "Las personas que amo"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

LEER MÁS
Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

LEER MÁS
Mario Hart aclara el motivo de su ruptura con Korina Rivadeneira tras confirmar su separación: "Totalmente descartado..."

Mario Hart aclara el motivo de su ruptura con Korina Rivadeneira tras confirmar su separación: "Totalmente descartado..."

LEER MÁS
Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

LEER MÁS
El polémico video de Said Palao que indigna a los fans de 'Esto es guerra': ¿Hubo trampa en plena semifinal?

El polémico video de Said Palao que indigna a los fans de 'Esto es guerra': ¿Hubo trampa en plena semifinal?

LEER MÁS
Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025