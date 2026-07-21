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La actriz Magdyel Ugaz volvió a pronunciarse sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el productor musical Sergio George, luego de que él revelara públicamente que ambos se encuentran conociéndose. Si bien la recordada 'Tersita' de 'Al fondo hay sitio' confirmó que mantiene comunicación con el músico, dejó en claro que la relación recién está comenzando y evitó confirmar un romance.

"Recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él… hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como, no sé… ha sido parte de mi infancia, no sé si le gustará mucho eso", expresó la actriz entre risas. Sin embargo, destacó las cualidades personales del exproductor de Yahaira Plasencia, a quien calificó como todo un caballero y dejó claro que por ahora solo están conociéndose.

Magdyel Ugaz aclara en qué etapa está su relación con Sergio George

Luego de que Sergio George sorprendiera al revelar que mantiene un acercamiento con Magdyel Ugaz, la actriz de 42 años explicó cómo nació la comunicación entre ambos. Aunque reconoció que existe una buena conexión con el productor musical, insistió en que todavía es muy pronto para hablar de una relación sentimental.

"Recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él…”, comentó la protagonista de 'Señora del destino'. Incluso, afirmó que la música producida por el músico marcó parte de su niñez. "Yo creo que ha sido parte de mi infancia, de mi niñez. A mí también me lo dicen todo el tiempo: 'tú fuiste mi niñez', y tú dices qué fue. Así que, todo mi cariño para él y mi admiración también", señaló con humor.

Magdyel Ugaz defiende a Sergio George y anuncia nuevo reto internacional

Durante la entrevista, Magdyel Ugaz también confesó que toda la atención mediática que ha generado su cercanía con Sergio George la tomó por sorpresa. La actriz explicó que, debido al perfil internacional del productor, el interés de la prensa fue mucho mayor de lo que imaginó.

"Es muy loco porque yo estoy acá en mi país y claro, él mueve mucha prensa de distintos lugares. Hace un buen tiempo mi vida privada se mantiene muy al margen… sí me movió", sostuvo. Sin embargo, aseguró que después decidió tomar la situación con tranquilidad y no darle mayor importancia. "Después me pongo a pensar uno no se va a tomar tan en serio todo. No somos tan importantes y la verdad no soy tan importante. Mi vida tampoco le importa tanto a nadie luego, me miro en mi mueble con los poodles y digo, 'bueno, tampoco hay tanto que decir, o sea, que un rato que comenten…'", expresó.

Asimismo, la recordada 'Teresita' anunció que atraviesa un gran momento profesional, ya que participará en una coproducción entre Perú y República Dominicana. La actriz reveló que viajará apenas concluya las grabaciones de su actual novela para asumir un personaje de mayor relevancia, un proyecto que considera un paso importante en su carrera. "Es un sueño para mí abrirme a otros mercados, mirar otras formas de contar las historias desde otros países, desde otras culturas. Estoy muy emocionada", concluyó.