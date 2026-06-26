'Majo con sabor' es una de las influencer gastronómicas con más seguidores en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

'Majo con sabor' es una de las influencer gastronómicas con más seguidores en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

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María José Vigil Checa, más conocida como Majo con sabor, generó preocupación al reaparecer desde una clínica, luego de anunciar el fin de su relación con el actor Gabriel Calvo y revelar detalles de la pesadilla que aseguró haber vivido a su lado.

La popular chef contó que decidió someterse a una cirugía para reducirse el tamaño de los senos, ya que sufría fuertes dolores de espalda. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió fotografías en blanco y negro en las que aparece sonriente y contó brevemente cómo luce tras la operación.

'Majo con sabor' reveló que su operación fue todo un éxito. Foto: Instagram.

‘Majo con sabor’ se somete a operación para reducirse los senos

Majo con sabor, de 26 años, compartió dos imágenes desde la cama de una clínica, donde luce un buen semblante luego de someterse a una cirugía de reducción de senos. Incluso hace la señal de la paz con una mano y levanta ambos pulgares en gesto de victoria, al señalar que la intervención fue todo un éxito.

“Una semana muy fuerte. Sentía que no lograría llegar a hoy y me alegro mucho. Superé a mi mente y por fin mis boobies (senos) tienen el tamaño perfecto para mi espalda. Así que despídanse de esos (emoji de fresas) que ahora se vienen (emoji de limones) saludables”, escribió la influencer, al mostrar también cómo lucen ahora sus senos.

La chef también agradeció los mensajes de aliento que recibió antes de su intervención. “Gracias a las personitas que me ayudaron a superar mis nervios, ansiedades y sobre todo al no puedo”, compartió. Figuras del medio local como Onelia Molina, Adolfo Aguilar y Wendy Ramos comentaron su publicación y le desearon una pronta recuperación.

‘Majo con sabor’ desenmascara a Gabriel Calvo

Majo con sabor, de 26 años, anunció semanas atrás el fin de su romance con el actor Gabriel Calvo, de 51 años, tras cuatro meses de relación. En una entrevista con ‘Magaly TV: la firme’, la influencer reveló que vivió una pesadilla al lado del presentador debido a sus celos y a que ambos no compartían los mismos objetivos, como formar una familia.

“En realidad, yo me percaté tanto por la relación que perdí muchas cosas al costado, o sea, me alejé de amigos, amigas. Él ya tiene una vida estructurada, ya ha vivido 50 años. Quiero casarme. Entonces son cosas que él ya las vivió y yo no”, expuso.