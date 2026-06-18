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‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

La chef Majo con sabor sorprendió al contar en 'Magaly TV: la firme' todo lo que vivió durante su relación con el actor Gabriel Calvo, luego de anunciar el fin de su romance.

'Majo con sabor' y Gabriel Calvo duraron solo 4 meses. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
'Majo con sabor' y Gabriel Calvo duraron solo 4 meses. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
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Majo con sabor reveló detalles desconocidos de la relación que mantuvo con Gabriel Calvo, luego de que días atrás anunciara públicamente su ruptura. En una entrevista con 'Magaly TV: la firme', la influencer aseguró que vivió un infierno al lado del actor, marcado por constantes peleas y lágrimas, lo que la llevó a alejarse de sus amistades. “La pasé horrible, lloré por cualquier pelea absurda”, declaró.

Según contó, la situación se volvió insostenible en las últimas semanas, al punto de afectar su bienestar emocional y su rutina diaria. Esa fue la razón que la impulsó a poner fin a la relación tras cuatro meses de noviazgo. “Es como quiero mi paz, ya estoy sofocada. No estoy enfocada en mis cosas porque estoy pensando solamente en pelearme”, expresó.

PUEDES VER: ‘Majo con Sabor’ confirma que terminó con Gabriel Calvo y revela el verdadero motivo de la ruptura: “No me gustó lo que pasó con Keiko Fujimori”

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Majo con sabor desenmascara a su exnovio Gabriel Calvo

María José Vigil, nombre real de Majo con sabor, de 26 años, reveló que los constantes celos de Gabriel Calvo, de 51 años, así como la diferencia de edad entre ambos, terminaron deteriorando la relación. La chef recordó que incluso una conversación con un amigo generaba incomodidad en el actor, situación que desencadenaba fuertes discusiones.

Además, señaló que su noviazgo impactó en la forma en que se relacionaba con otras personas, pues cambió varias de sus conductas para evitar conflictos y no despertar los celos de su entonces pareja. Con los días, esto terminó afectando su vida social. “En realidad, yo me percaté tanto por la relación que perdí muchas cosas al costado, o sea, me alejé de amigos, amigas”, afirmó Majo a 'Magaly TV: la firme'.

PUEDES VER: Majo con sabor le dedica recetario a su pareja Gino Assereto: "Un poquito de mi vida, pero con recetas"

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Majo con sabor soñaba con casarse y tener hijos con Gabriel Calvo

Durante otra parte de la conversación, Majo con sabor aseguró que uno de sus mayores anhelos era construir una familia junto a Gabriel Calvo, incluidos el matrimonio y los hijos. No obstante, reconoció que el actor no compartía el mismo deseo. “Él ya tiene una vida estructurada, ya ha vivido 50 años. Quiero casarme. Entonces son cosas que él ya las vivió y yo no”, declaró la chef.

“Cuando sientes que una relación no te aporta paz, tranquilidad, no te sientes protegida, cuando comienzas a sentir inseguridad, entonces no estás cómoda, no es una relación sana”, reflexionó.

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