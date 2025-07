La reconocida influencer de cocina, María José Vigil, más conocida en el mundo de las redes sociales como 'Majo con Sabor', tuvo que dejar Nicaragua, su lugar de nacimiento, y trasladarse a los 12 años al Perú, un país completamente desconocido para ella, según contó en una entrevista para La República. Ella cuenta con doble nacionalidad, debido a que su mamá es peruana y su papá es del país centroamericano.

Debido a este cambio de ambiente en pleno auge de la adolescencia, 'Majo con Sabor' comenta que vivió una etapa "muy rebelde". Señala que se le hizo muy difícil superar este cambio, incluso por años después de haber llegado al país. "Haberme venido a vivir a Perú fue algo que no superé por unos 6 años", contó.

'Majo con Sabor' relata su vida en Nicaragua

María José relata que uno de los aspectos más complicados fue que toda su vida estuvo acostumbrada a un estilo de vida pacífico, pues vivía en una propiedad de muchas hectáreas en el campo y fue un gran contraste cuando tuvo que mudarse a Perú, y vivir en un departamento de 3 cuartos. "Me costó tanto venir a un departamento de 3 cuartos, después de vivir en una casa con un campo enorme que no lo superé hasta que crecí y luego dije: 'todo pasa por algo'".

"En Nicaragua vivía una vida muy pacífica, muy amorosa", narra Vigil. "No teníamos la ciudad, lo que era el contacto con la tecnología al 100%, literalmente me dedicaba a hacer deporte, estudiar e irme a mi casa, al campo," recuerda ella con mucho cariño. "Creo que siempre me he reprochado eso, pero obviamente ahora sí lo entiendo”.

'Majo con Sabor' revela detalles acerca de su primer libro: "un poquito de mi vida, con recetas"

Además de una exitosa carrera en redes sociales y apariciones en el mundo del entretenimiento en programas de televisión abierta como 'El Gran Chef: Famosos', 'Arriba mi Gente' y otros como 'Chapa tu Money' en 'No somos TV', María José Vigil está próxima a lanzar su primer recetario: 'Majo con Sabor'.

"Para todo hay solución, y eso es lo que más me emociona de contar en el libro", señala María José. Para ella, el ser creadora de contenido, no te priva de tener días malos, y eso es lo que quiere reflejar en su libro. "Te voy a contar mi día malo y cómo yo supero ese día malo".

María José considera que si bien todos tenemos distintos procesos para superar algunos problemas, conocer la perspectiva de alguien más puede ayudar mucho. "Yo puedo salir a correr y ya estoy bien, pero tú lo puedes ver de otra manera. Entonces lo que ven ahí es mi nivel de superación tanto en cosas buenas como malas".