Según el influencer iOA, la supuesta carta notarial de María Pía Copello está vinculada a una broma que incluyó en su video. | Foto: composición LR/TikTok/YouTube

Según el influencer iOA, la supuesta carta notarial de María Pía Copello está vinculada a una broma que incluyó en su video. | Foto: composición LR/TikTok/YouTube

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El creador de contenido Ioanis Patsias Morales, conocido en redes como iOA, lanzó una acusación que dejó atónitos a sus seguidores. En una reciente publicación, aseguró que la presentadora María Pía Copello le envió una carta notarial, hecho que desató de inmediato una ola de comentarios entre los usuarios.

La controversia surge tras el video que iOA difundió sobre las llamadas ‘Catitejas’, la marca familiar de chocotejas impulsada por la conductora. En el clip, no solo probó el producto, sino que también mostró a una trabajadora de la empresa revelando cuántas unidades y paquetes lograba vender en un día.

iOA asegura que María Pía Copello le envió una carta notarial

En TikTok, iOA explicó que el documento legal estaría relacionado con un chiste que realizó. “Carta notarial recibida de obviamente... (señala el producto con la imagen de María Pía Copello). Y por bromear de una manera sutil. Por si acaso, no soy una persona resentida”, expresó el creador de contenido, fiel a su tono irónico.

Su hermana, Ale Patsias Morales, respaldó esa postura y recalcó que el youtuber no guardaba rencor. Incluso aseguró que la conductora de ‘Sin +Q Decir’ “le cae superbién”. En esa misma línea, Ioanis cerró con humor la revelación: “Me pueden mandar todas las cartas y los amaré más. Amazing”.

Aunque al inicio evitó dar mayores precisiones, más adelante iOA respondió a una seguidora que interpretó la acción como consecuencia de sus críticas. “¿Por decir que no le gusta ya le enviaron carta notarial? O sea, es intocable María Pía. Los de Las Gaviotas fueron más profesionales, hasta incluso dijeron: ‘Mejoraremos el chicharrón’. Creo que esa debería ser la reacción, con finalidad de mejorar”, escribió la usuaria. El influencer aclaró entonces que el documento no estaba vinculado a sus comentarios, sino a una imagen. “No fue por probarlas, sino por poner una broma con un dibujo”, indicó. A otro usuario le respondió: “¡Por un dibujito que pusimos! ¡Pero fue de broma!”.

Cabe señalar que, en el video sobre las ‘Catitejas’, iOA incluyó una imagen editada en la que aparecía una lavadora llena de dinero junto al rostro de Copello. Esa escena no pasó desapercibida, aunque el youtuber no precisó si fue exactamente la que originó la incomodidad de la presentadora.