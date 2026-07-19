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Janick Maceta se encuentra en Cajamarca junto a su novio, el surfista Lucas Messina, realiza una labor social en Choropunta una localidad ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y azotada por una intensa ola de frío que viene golpeando a sus habitantes. "Entregamos frazadas y ropa de abrigo a más de 300 familias, beneficiando a más de 1.000 personas", escribió la modelo, quien participó en esta iniciativa junto a la ONG Perú Pendiente.

Durante su jornada laboral, la exmiss Perú Universo protagonizó un emotivo momento al conocer a una niña cajamarquina, cuya belleza la dejó sorprendida. Como muestra de cariño, Janick le regaló las orejeras que llevaba puestas para protegerse del frío y compartió el encuentro con sus seguidores a través de sus historias en Instagram.

Janick Maceta conoce a niña cajamarquina y queda cautivada por su belleza

Mientras trabajaba en la jornada de ayuda social en Choropunta, Cajamarca una niña de la localidad se acercó al lugar donde la ONG Perú Pendiente y Janick Maceta entregaban frazadas y ropa de abrigo a las personas afectadas por las heladas. Fue entonces cuando la exmiss Perú Universo quedó sorprendida por la belleza de la menor.

"¡Qué hermosa, por Dios, qué bonita!", exclamó emocionada Janick, quien se agachó para conversar con la niña y decidió regalarle las orejeras de Mickey Mouse que llevaba puestas para protegerse del frío. Además, le entregó unos juguetes, mientras la madre de la pequeña agradecía el noble gesto.

Junto al video que compartió en sus historias de Instagram, la modelo dejó un emotivo mensaje: "Todo por ver sus caritas felices. A veces, unas palabras dichas con amor pueden quedarse para siempre. Que cada niño crezca sintiéndose visto, querido y valioso también es una forma de cambiar el mundo".

Seguidores de Janick Maceta la felicitan por su labor social en Cajamarca

Desde hace varios días, Janick Maceta recorre, junto a la ONG Perú Pendiente, diversas localidades afectadas por las bajas temperaturas, llevando frazadas, ropa de abrigo y juguetes a las familias más necesitadas.

Su compromiso con esta causa fue destacado por sus seguidores en redes sociales, quienes no dudaron en felicitarla por el trabajo solidario que realiza de manera constante en favor de las comunidades más vulnerables.

"Nuestra reina sin corona siempre", "Te admiro muchísimo porque siempre entendiste lo que significa ser una reina", "Mi verdadera Miss Perú", "Hermosa, eres maravillosa", "Eres un regalo, reina", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la ojiverde peruana.