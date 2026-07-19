HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz festejan juntos el campeonato de España en el Mundial 2026: “Qué maravilla”

Actriz peruana Stephanie Cayo y su novio Alejandro Sanz vivieron con emoción la consagración de España en el Mundial 2026 y compartieron imágenes de su celebración.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz compartieron con amigos en común el triunfo de España en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/Instagram.
Stephanie Cayo y Alejandro Sanz compartieron con amigos en común el triunfo de España en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

La emoción por la consagración de España también llegó hasta Stephanie Cayo, quien compartió este importante momento junto a Alejandro Sanz. La actriz peruana acompañó al cantante español durante la definición del Mundial 2026 y celebró el triunfo de la Roja ante Argentina.

La pareja siguió con atención la gran final de la Copa Mundial de la FIFA, que terminó con victoria española por 1-0 sobre la Albiceleste de Lionel Messi tras un intenso encuentro que se extendió hasta los minutos finales.

PUEDES VER: Stephanie Cayo impacta con tratamiento estético en el rostro para lucir más joven en medio de romance con Alejandro Sanz

lr.pe

Alejandro Sanz le toma fotos desprevenidas a Stephanie Cayo con camiseta de España

La celebración del título de España dejó una postal especial entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. Durante la final del Mundial 2026, el cantante captó algunos momentos espontáneos de la actriz peruana, quien alentó a la Roja vistiendo la camiseta del equipo español, al igual que su novio.

Tras el triunfo de la selección española, el intérprete de 'Corazón partido' compartió una imagen junto a la influencer y expresó su felicidad por la histórica victoria. "No cabe en una vida mi gratitud. Vamos España, qué maravilla", escribió el artista en sus redes sociales. La pareja disfrutó del partido en la compañía de amigos cercanos, quienes se reunieron en un departamento para vivir la final.

PUEDES VER: Stephanie Cayo confiesa por primera vez el secreto de Alejandro Sanz para enamorarla: “Muy natural y muy respetuoso”

lr.pe

¿Desde cuándo Stephanie Cayo y Alejandro Sanz son novios?

El romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz comenzó a generar rumores a inicios del 2026, hasta que en marzo de ese año se confirmó que ambos habían iniciado una relación. La actriz peruana fue vista acompañando al cantante español en algunas de sus presentaciones y las muestras de cariño entre ellos terminaron por evidenciar su vínculo.

Aunque la pareja decidió mantener su relación alejada de los reflectores, Stephanie Cayo explicó en una entrevista que prefería vivir esta etapa con tranquilidad y sin exponerla demasiado. "Yo estoy muy bien, yo estoy tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es", comentó en aquella ocasión.

La intérprete también señaló que sus experiencias anteriores la llevaron a ser más reservada con su vida sentimental. "He aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservada para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo", expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Stephanie Cayo impacta con tratamiento estético en el rostro para lucir más joven en medio de romance con Alejandro Sanz

Stephanie Cayo impacta con tratamiento estético en el rostro para lucir más joven en medio de romance con Alejandro Sanz

LEER MÁS
Mario Hart confiesa su enamoramiento por famosa actriz peruana tras confirmar anulación de su matrimonio con Korina Rivadeneira

Mario Hart confiesa su enamoramiento por famosa actriz peruana tras confirmar anulación de su matrimonio con Korina Rivadeneira

LEER MÁS
Stephanie Cayo confiesa por primera vez el secreto de Alejandro Sanz para enamorarla: “Muy natural y muy respetuoso”

Stephanie Cayo confiesa por primera vez el secreto de Alejandro Sanz para enamorarla: “Muy natural y muy respetuoso”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pati Lorena sorprende al revelar cómo la trató Magaly Medina tras entrevista en su podcast: “Es super cariñosa”

Pati Lorena sorprende al revelar cómo la trató Magaly Medina tras entrevista en su podcast: “Es super cariñosa”

LEER MÁS
Youtuber iOA asegura que recibió carta notarial de María Pía Copello tras video sobre 'Catitejas': "Por bromear de manera sutil"

Youtuber iOA asegura que recibió carta notarial de María Pía Copello tras video sobre 'Catitejas': "Por bromear de manera sutil"

LEER MÁS
Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

LEER MÁS
Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

LEER MÁS
"Hablando huevadas": conductores compraron el teatro Canout tras ganar exorbitante cifra en shows

"Hablando huevadas": conductores compraron el teatro Canout tras ganar exorbitante cifra en shows

LEER MÁS
¡Lo desmintieron! Cámaras de seguridad muestran que Cristorata golpeó primero a joven en pleno stream: víctima terminó con moretones en el rostro

¡Lo desmintieron! Cámaras de seguridad muestran que Cristorata golpeó primero a joven en pleno stream: víctima terminó con moretones en el rostro

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025