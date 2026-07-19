Stephanie Cayo y Alejandro Sanz festejan juntos el campeonato de España en el Mundial 2026: “Qué maravilla”

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz compartieron con amigos en común el triunfo de España en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/Instagram.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz compartieron con amigos en común el triunfo de España en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/Instagram.

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La emoción por la consagración de España también llegó hasta Stephanie Cayo, quien compartió este importante momento junto a Alejandro Sanz. La actriz peruana acompañó al cantante español durante la definición del Mundial 2026 y celebró el triunfo de la Roja ante Argentina.

La pareja siguió con atención la gran final de la Copa Mundial de la FIFA, que terminó con victoria española por 1-0 sobre la Albiceleste de Lionel Messi tras un intenso encuentro que se extendió hasta los minutos finales.

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Alejandro Sanz le toma fotos desprevenidas a Stephanie Cayo con camiseta de España

La celebración del título de España dejó una postal especial entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. Durante la final del Mundial 2026, el cantante captó algunos momentos espontáneos de la actriz peruana, quien alentó a la Roja vistiendo la camiseta del equipo español, al igual que su novio.

Tras el triunfo de la selección española, el intérprete de 'Corazón partido' compartió una imagen junto a la influencer y expresó su felicidad por la histórica victoria. "No cabe en una vida mi gratitud. Vamos España, qué maravilla", escribió el artista en sus redes sociales. La pareja disfrutó del partido en la compañía de amigos cercanos, quienes se reunieron en un departamento para vivir la final.

¿Desde cuándo Stephanie Cayo y Alejandro Sanz son novios?

El romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz comenzó a generar rumores a inicios del 2026, hasta que en marzo de ese año se confirmó que ambos habían iniciado una relación. La actriz peruana fue vista acompañando al cantante español en algunas de sus presentaciones y las muestras de cariño entre ellos terminaron por evidenciar su vínculo.

Aunque la pareja decidió mantener su relación alejada de los reflectores, Stephanie Cayo explicó en una entrevista que prefería vivir esta etapa con tranquilidad y sin exponerla demasiado. "Yo estoy muy bien, yo estoy tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es", comentó en aquella ocasión.

La intérprete también señaló que sus experiencias anteriores la llevaron a ser más reservada con su vida sentimental. "He aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservada para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo", expresó.