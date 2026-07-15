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Ric La Torre confirmó este 15 de julio que dejará +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello, tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. El creador de contenido dio la noticia durante la emisión de 'Q'Bochinche', espacio que condujo junto a Samuel Suárez durante los últimos seis meses, y aprovechó para agradecer a todo el equipo por la oportunidad que le brindaron.

"Ha habido conversaciones, pero no se llegó a un buen puerto. Así que lo mejor es simplemente decir muchísimas gracias por la oportunidad", expresó el influencer y aclaró que su salida no responde a una oferta laboral en otro medio, sino a que las negociaciones con el canal no prosperaron. Además, reveló que hace un mes ya había comunicado su decisión de no renovar su contrato.

Ric La Torre explica por qué no continuará en +QTV

Durante la parte final del programa, Ric La Torre se mostró agradecido por la experiencia vivida en 'Q'Bochinche' y descartó que su salida esté relacionada con un nuevo proyecto televisivo o de streaming. “No sé lo que pase conmigo, no me han escrito de ningún lado. Hace un mes yo avisé que no iba renovar contrato aquí en el canal… así que lo mejor es decir muchísimas gracias por la oportunidad a Peter Fajardo, quien me dio la oportunidad, a María Pía, porque fue quien tomó la decisión de concretar y apostar por el espacio, a toda la gente de producción...", comentó.

El excomentarista de 'La granja VIP Perú' también agradeció a su compañero Samuel Suárez por el tiempo compartido: “Hemos pasado muchas cosas, claramente nos hemos puesto en diferentes posturas también. Igual como lo dije el respeto siempre está (…) Te respeto, te quiero, te admiro. Es deseo de corazón que el proyecto continúe si es que así lo deseas y si es que no lo deseas también, porque como ya lo anunciaste tú, tu contrato también termina el día de hoy”, añadió.

Samuel Suárez revela que el futuro de 'Q'Bochinche' aún es incierto

Otro de los momentos que llamó la atención fue la intervención de Samuel Suárez, quien explicó que su permanencia en +QTV todavía no está definida. El fundador de Instarándula reveló que mantiene una conversación pendiente con los directivos del canal para decidir si continuará formando parte del proyecto. "No estoy diciendo que me voy a quedar todavía. Tengo una conversación con el equipo en unas horas. Me encantaría quedarme, me encantaría seguir trabajando, pero tengo otra situación personal", indicó el periodista de espectáculos.

Asimismo, el influencer dejó entrever que el futuro del programa de YouTube aún no está asegurado y que este podría sufrir cambios importantes. "En la tarde vamos a ver qué va a pasar con 'Q'Bochinche', solamente para saber qué va a pasar con el programa. Esa información todavía no la sé, todavía tenemos una conversación pendiente", afirmó.