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Geólogos descubren en Sudamérica un yacimiento gigantesco que contiene millones de toneladas de cobre, oro y plata

Un inmenso tesoro de cobre, oro y plata yace bajo los Andes, pero su geografía podría convertirse en un reto.

Encuentran un yacimiento de cobre, oro y plata que se esconde bajo la frontera de Argentina y Chile. Foto: iStock
Encuentran un yacimiento de cobre, oro y plata que se esconde bajo la frontera de Argentina y Chile. Foto: iStock
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Los estudios geológicos confirmaron enormes recursos de cobre, oro y plata en el distrito minero Vicuña, ubicado en la frontera entre Argentina y Chile. Este complejo, que reúne los proyectos Filo del Sol y Josemaría, podría convertirse en uno de los mayores depósitos de estos metales sin desarrollar del mundo, según la nueva estimación de recursos presentada por las compañías Lundin Mining y BHP.

De acuerdo con el informe, los recursos medidos e indicados contienen aproximadamente 13 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata. Además, los recursos inferidos elevan las cifras a 25 millones de toneladas de cobre, 49 millones de onzas de oro y 808 millones de onzas de plata, lo que refleja un importante potencial de crecimiento del distrito.

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¿Qué hace tan importante al distrito minero Vicuña?

La nueva estimación se elaboró a partir de la información obtenida en más de 400 perforaciones de exploración, que revelaron una mineralización mucho más extensa en profundidad de lo que indicaban los estudios iniciales. Los trabajos también muestran que el depósito continúa abierto en varias direcciones, por lo que su tamaño podría aumentar con futuras campañas de exploración.

El presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, Jack Lundin, señaló en un comunicado que Filo del Sol representa "uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 30 años". Añadió que la evaluación inicial demuestra el potencial del proyecto para convertirse en uno de los yacimientos de cobre a cielo abierto sin desarrollar de mayor ley del mundo, además de albergar uno de los mayores recursos de oro y plata a nivel global.

Sin embargo, convertir estos recursos en una mina será un desafío. El distrito se encuentra a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de los Andes, donde la altura, el clima extremo y las dificultades logísticas complican el desarrollo de infraestructura y las operaciones mineras. A ello se suman las preocupaciones ambientales, ya que organizaciones ecologistas han advertido sobre el posible impacto en zonas periglaciares protegidas y en los recursos hídricos que dependen de los glaciares de la región.

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