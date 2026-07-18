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Empresario acusa a Samahara Lobatón de deberle dinero desde hace seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Rayser, especialista en recuperar cuentas de TikTok e Instagram, denunció públicamente a Samahara Lobatón por una presunta deuda que se remontaría a diciembre de 2025. El reclamo fue expuesto en redes. 

Samahara Lobatón se encuentra en medio de una controversia por una deuda desde 2025 con el especialista en redes sociales Rayser. Este último denuncia el impago por sus servicios. Foto: difusión.
Samahara Lobatón se encuentra en medio de una controversia por una deuda desde 2025 con el especialista en redes sociales Rayser. Este último denuncia el impago por sus servicios. Foto: difusión.
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Samahara Lobatón vuelve a estar en la polémica. La ex participante de 'La granja VIP Perú' es acusada de sostener una deuda desde 2025 con un especialista en redes sociales llamado Rayser. El joven denunció públicamente que la hija de Melissa Klug no se hace cargo del pago por un trabajo realizado desde hace ya varios meses.

Según Rayser, quien es empresario y a su vez especialista en soluciones digitales de todas las plataformas de redes sociales, él habría trabajado con Samahara Lobatón, quien anteriormente había reportado inconvenientes con sus perfiles en redes sociales.

"Alguien le puede avisar a Samahara Lobatón que me responda el wspp que hoy es 15 y te vengo entendiendo desde diciembre 2025 por mi pago y siempre es un paseo diferente. +6 meses y no me pagas ni un dólar", expresó Rayser a través de su Instagram.

Rayser, conocido por trabajar con figuras del espectáculo, sostiene que Lobatón no ha cumplido con el pago tras varios meses.

Rayser, conocido por trabajar con figuras del espectáculo, sostiene que Lobatón no ha cumplido con el pago tras varios meses. Foto: Instagram

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¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre la deuda?

Por su parte, Samahara Lobatón no ha tenido algún pronunciamiento oficial mediante sus redes sociales, pero dejó notar su postura sobre el problema en un comentario de redes sociales. Según ella, Rayser, conocido por recuperar cuentas de TikTok e Instagram, le habría ayudado con su trabajo, pero también le habría perjudicado.

"Para que bajes esa estupidez se le pagó tres recuperaciones, en total 18 mil dólares, pero me bajaron mi cuenta 2 semanas después que la recuperé y eso es lo que me está cobrando. Entonces vamos a ser claros: ¿él me desbaneaba para que yo le vuelva a pagar cada vez que él quiera?", escribió Samahara.

Hasta el momento no se sabe más del tema ya que Rayser mantuvo su historia de Instagram hasta que caducó, lo cual indicaría que no se habría pagado la deuda todavía.

Rayser es un empresario y especialista en soluciones digitales. Ha trabajado con artistas top del medio como: Beéle, Ozuna, Ñengo Flow, Zion, Isabella Ladera, Zion y Lennox, Lenny Tavárez, Las Trillizas Grinwis, las Gemelas Abello y muchos más. Además ha brindado sus servicios a personajes de la farándula peruana como Renzo Schuller, Alejandra Baigorria, Jota Benz, Melissa Loza, Mauricio Diez Canseco y muchos más.


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