Pati Lorena sorprende al revelar cómo la trató Magaly Medina tras entrevista en su podcast: “Es super cariñosa”
Exparticipante de 'La granja VIP', Pati Lorena, confesó cómo fue el trato que recibió de Magaly Medina detrás de cámaras tras finalizar la entrevista que le concedió para su podcast.
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Pati Lorena ha ganado popularidad tras su participación en 'La granja VIP', donde fue considerada la líder del denominado 'Team Víboras' debido a su personalidad confrontacional y a los constantes enfrentamientos que protagonizó dentro del reality de Panamericana TV.
Ahora, la exproductora de Gisela Valcárcel fue invitada al pódcast de Magaly Medina en YouTube y sorprendió al revelar cómo fue el trato que recibió de la polémica figura de ATV cuando las cámaras dejaron de grabar, una confesión que llamó la atención de sus seguidores.
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Pati Lorena revela que Magaly Medina es súper cariñosa
Pati Lorena utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir algunos detalles de la entrevista que le concedió a Magaly Medina para su pódcast en YouTube. En la conversación abordó distintos aspectos de su vida privada, entre ellos cómo emigró a Estados Unidos y el esfuerzo que realizó para convertirse en ciudadana de ese país.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación que hizo sobre el trato que recibió de la conductora de ATV una vez que terminó la grabación. La exproductora de TV aseguró que Magaly se mostró muy amable y afectuosa con ella.
“La pasé súper lindo. Disfruté mucho de la entrevista. Ella es súper gentil. Conversamos de todo. Es súper querida, súper cariñosa. Bien atenta, me encantó estar en la entrevista en el pódcast con ella. Me gustó mucho”, declaró.
Incluso, Pati Lorena reveló que quedó impresionada con la casa de Magaly, escenario donde se realizó la entrevista. “Lindo la verdad. Su casa es hermosa; bueno, me dijo que ya la había vendido”, expresó.
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Pati Lorena reveló la difícil etapa que vivió en Estados Unidos
Durante la entrevista, Pati Lorena confesó que llegó a Estados Unidos con solo US$80 en el bolsillo y con un sinfín de deudas pendientes en Perú. Para salir adelante, señaló que trabajaba limpiando casas durante las mañanas y cuidando mascotas por las noches. Todo lo recaudado enviaba a Perú para la educación de sus hijos.
Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando su hijo mayor le instaló la aplicación Tinder. Allí la tiktoker conoció a su actual esposo, a quien llama de cariño 'El gringo Felipe', un empresario con quien se casó a apenas 23 días de conocerse.