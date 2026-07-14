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¡No solo con Ethel Pozo! María Pía Copello revela que Diego Chávarri también le faltó el respeto en ‘Esto es guerra’: “Se puso malcriado”

María Pía Copello revela que Diego Chávarri mostró su peor versión ante ella. Asimismo, la conductora cuenta que le pidió que deje de lado su actitud matonesca porque no le sumaba en nada a su carrera televisiva.

María Pía Copello rememora un enfrentamiento con Diego Chávarri en ‘Esto es guerra’. Contó que le aconsejó mejorar su actitud frente a las cámaras.
María Pía Copello rememora un enfrentamiento con Diego Chávarri en ‘Esto es guerra’. Contó que le aconsejó mejorar su actitud frente a las cámaras. | Fotos: capturas/Youtube
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Ethel Pozo regresó al pódcast 'Sin más que decir' para responder a Janet Barboza, quien la minimizó al tildarla de “exintegrante” de 'América hoy'. Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel aprovechó las cámaras para hablar de su experiencia como conductora de 'La granja VIP Perú' y del momento incómodo que vivió por culpa de Diego Chávarri, cuando cuestionó sus actitudes en el reality.

Tras decir que prefiere quedarse con el lado tierno de Diego Chávarri, la conductora María Pía Copello recordó que el popular 'Diablito' también tuvo una actitud matonesca con ella, en la época en que ambos trabajaron en 'Esto es guerra'.

PUEDES VER: Ethel Pozo se indigna con Janet Barboza por llamarla "exintegrante" de ‘América hoy’ y lanza potente aclaración: “Ese era mi programa”

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María Pía Copello cuenta mala experiencia con Diego Chávarri

El último 13 de julio, María Pía Copello contó que tuvo un enfrentamiento con Diego Chávarri años atrás. Sin embargo, el chico reality se acercó a ella para pedirle disculpas. En ese momento, según contó la conductora, ella aprovechó para indicarle que esa actitud prepotente no le sumaba en nada a su vida.

“Yo tuve también una mecha, no sé cómo llamarlo, con él en ‘Esto es guerra’. No me acuerdo (por qué fue la pelea). Fue algo de la competencia y se puso recontra malcriado y faltoso. Luego vino a pedirme disculpas a camerino. Yo las acepté, por supuesto. Le dije:, ‘Oye, esa forma media prepotente que a veces quieres dar, siento que no te suma. Tú eres un chico superguapo, tiene unos ojos lindos’”, recuerda Copello.

Asimismo, la conductora del pódcast 'Sin más que decir' aseguró que Chávarri debería mostrar una mejor versión ante las cámaras. “Yo siento que ese Diego que tú conociste al inicio de ‘La granja’ es mucho más vendedor y traspasa la pantalla más que el Diego que ahora vemos”, añadió.

Finalmente, se dirigió al exfutbolista. “Diego, recalcula ya, mejor vuélvete al inicio porque caes simpático, de verdad. Diego, sonreír y estar divertido, por allí es”, concluyó María Pía Copello al escuchar la mala experiencia de Ethel Pozo con el ‘Diablito’.

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