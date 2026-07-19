'Chikiplun' y 'Chikipluna' se reencuentran tras ruptura y él confiesa que buscará "reconquistar el amor"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El esperado reencuentro entre Katy Prado y José Luis Ríos, conocidos por el público como 'Chikipluna' y 'Chikiplun', respectivamente, finalmente se dio en 'El Reventonazo de la Chola'. Luego de protagonizar una mediática separación, ambos coincidieron nuevamente en el set del programa de América TV, donde la tensión entre los dos no pasó desapercibida.

Durante la emisión, el actor cómico aseguró que había regresado al espacio con la intención de reconquistar el amor, una frase que provocó que las cámaras enfocaran de inmediato a la actriz.

Cabe recordar que la expareja mantiene un enfrentamiento por la manutención de la hija que tienen en común, luego de que Prado acusara públicamente a Ríos de no estar cumpliendo con el depósito de la pensión.

¿Qué dijo Chikiplun al ver a Chikipluna?

Apenas apareció en el set, José Luis Ríos sorprendió al afirmar que había regresado para reconquistar el amor. No obstante, segundos después aclaró, entre risas, que no se refería a su expareja Katy Prado, sino al cariño del público que seguía su carrera.

"He venido a reconquistar el amor de todo el público que me extrañó", comentó el artista en tono de broma. Mientras tanto, la actriz cómica evitó responder a las palabras de su exnovio y únicamente miró fijamente a la cámara con incomodidad.

¿Por qué terminaron Chikiplun y Chikipluna?

La relación entre Katy Prado y José Luis Ríos llegó a su fin en medio de una fuerte polémica. Tras la separación, ambos protagonizaron diversos cruces de declaraciones públicas relacionados con la crianza de la hija que tienen en común.

Uno de los principales motivos del conflicto ha sido la pensión de alimentos. Katy Prado denunció que el actor no estaría cumpliendo con el depósito correspondiente para la manutención de la menor, situación que generó un enfrentamiento público entre ambos. Desde entonces, la expareja ha mantenido una relación tensa, por lo que su reencuentro en 'El Reventonazo de la Chola' llamó la atención de los seguidores del programa.