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‘Tía Lisura’ explota contra Pamela López por decir que habló mal de ella: “Eres una cobarde y malagradecida”

A través de TikTok, la familiar de Paul Michael contraatacó a Pamela López y recordó la agresión contra su sobrino en 'La granja VIP Perú'.


La 'Tía Lisura' rompió su silencio y cargó contra Pamela López tras enterarse de una mención sobre ella y su familia, desatando una nueva controversia en redes. Fotos: TikTok/captura Youtube
La 'Tía Lisura' rompió su silencio y cargó contra Pamela López tras enterarse de una mención sobre ella y su familia, desatando una nueva controversia en redes. Fotos: TikTok/captura Youtube
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La popular Tía Lisura aseguró que nunca más iba a hablar de Pamela López si ella no se refería ni a Paul Michael ni a su familia. Sin embargo, la tregua habría terminado porque la señora no dudó en despotricar contra la aún esposa de Christian Cueva al enterarse de que la habían mencionado.

“Señora Pamela López, esto va para ti. Ante todo, yo no soy ni una malagradecida porque tú a mí jamás me has dado de tragar. Jamás me has comprado un polo y jamás me has comprado un helado. Yo tampoco hablé mal de ti”, manifestó la familiar de Paul Michael en su cuenta de TikTok.

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Tía de Paul Michael contraataca a Pamela López

La Tía Lisura indicó que apoyó incondicionalmente a Pamela López cuando ella estaba en 'La granja VIP Perú' porque pensó que todo se trataba de un show. Nunca pensó que ella tratara mal a su sobrino ni que llegara a agredirlo en el brazo.

“La malagradecida eres tú porque saliendo de ‘La granja’ debiste haber venido hablar con nosotros, a darnos una explicación de lo que habías hecho con mi sobrino. Todavía te haces la ofendida tú, cuando yo soy la está ‘volando a mil’ por lo que has hecho”, indicó en sus redes sociales. “Eres una cobarde”, añadió molesta.

La tía de Paul Michael insistió en que ni ella ni su familia han salido a hablar mal de Pamela López, por lo que le indigna que la calumnien. “Vergüenza tendrías que tener tú porque a pesar de muchas cosas que yo sé, me callo”, manifestó Amelia Urzula Villena Ramírez, quien le recordó a Pamela López que se ganó muchas enemistades por defenderla y por pensar que todo era show. “A mí me atacaron y me insultaron”, sostuvo.

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