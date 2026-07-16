El conductor de la motocicleta se dio a la fuga tras el atropello | Composición LR

El conductor de la motocicleta se dio a la fuga tras el atropello | Composición LR

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Un adulto mayor de 88 años perdió la vida luego de ser atropellado por una motocicleta que circulaba de manera ilegal por el carril exclusivo del Metropolitano, a la altura del boulevard de Retablo, en la cuadra 14 de la avenida Universitaria, en el distrito de Comas. El conductor escapó tras el impacto y es intensamente buscado por la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Amadeo Linares Chávez (88) por su hija, quien llegó al lugar minutos después de ser alertada por vecinos de la zona que conocían a su padre. Según declaró ante los agentes policiales, el adulto mayor había salido de su vivienda para acudir a un chequeo médico en una posta ubicada a pocos metros del lugar donde ocurrió el accidente.

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En la escena del siniestro solo se halló el tapasol de la motocicleta, ya que el conductor huyó inmediatamente después del atropello. Sin embargo, cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Comas captaron el momento en que la motocicleta, que se desplazaba a excesiva velocidad por la vía exclusiva del Metropolitano, embistió al peatón.

ATU condena invasión del carril exclusivo

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un pronunciamiento en el que rechazó enérgicamente la conducta del motociclista y calificó el hecho como una acción irresponsable e ilegal que puso en riesgo la seguridad vial.

Según la entidad, el accidente ocurrió a la altura de la estación Los Ángeles, cuando el motociclista ingresó indebidamente a la vía exclusiva destinada únicamente a los buses del Metropolitano y atropelló al adulto mayor, quien falleció a consecuencia del impacto.

La ATU informó que un conductor de uno de los buses del Metropolitano que transitaba por el lugar logró advertir el hecho y reportó la placa de la motocicleta (3585-ID), información que será clave para identificar al responsable.

Asimismo, precisó que brindará toda la información y los registros de los que dispone a la Policía Nacional del Perú para contribuir con las investigaciones y lograr la ubicación del conductor.

Exhortan a respetar las normas de tránsito

Tras el fatal accidente, la ATU reiteró que el carril exclusivo del Metropolitano está diseñado únicamente para la circulación de los buses del sistema de transporte y recordó que invadir esta vía constituye una infracción grave.

La entidad hizo un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito para evitar nuevas tragedias como la ocurrida en Comas, donde un adulto mayor que se dirigía a una cita médica perdió la vida por la imprudencia de un motociclista que circulaba por un espacio restringido.

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