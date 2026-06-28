HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Monserrat Seminario admite por primera vez que se gastó la plata de Melcochita y revela en qué lo utilizó: "Eso es verdad"

Tras negarlo varias veces, Monserrat Seminario decidió no callar más y reveló que gastó el dinero de Melcochita. La piurana admitió que planeaba comprar un departamento con la plata del cómico.

Monserrat Seminario se arrepiente de la relación que tuvo con Melcochita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Monserrat Seminario se arrepiente de la relación que tuvo con Melcochita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Monserrat Seminario volvió a referirse al fin de su relación con Melcochita y sorprendió al reconocer que sí empleó parte del dinero del reconocido cómico. Sin embargo, precisó que esos recursos se usaron para cubrir los gastos de sus hijos y garantizar su educación, y rechazó las versiones que durante años la señalaron de haber permanecido en el matrimonio por interés económico.

En una reciente entrevista para Trome, la expareja del artista también habló sobre los sacrificios que hizo durante los 17 años que compartieron como esposos. A los 43 años, sostuvo que dejó de lado proyectos personales y oportunidades laborales. Además, aseguró que el proceso de divorcio ya está en marcha y que no contempla una reconciliación.

PUEDES VER: ¿Olvidó a Heidy? Melcochita se reconcilia con Monserrat Seminario y la sorprende con inesperado deseo: "Tú eres mi esposa"

lr.pe

Monserrat Seminario revela que se gastó la plata de Melcochita

Consultada sobre las críticas que recibió durante su matrimonio, Monserrat Seminario respondió sin rodeos cuando le preguntaron si había gastado el dinero de Melcochita. "Sí, en mis hijas y en educar a mi hijo, eso es verdad", afirmó, dejando claro que los recursos estuvieron destinados a las necesidades de su familia.

La también piurana explicó que, además de los gastos de crianza, intentó reunir dinero para adquirir un departamento que sirviera de respaldo para sus menores.

No obstante, aseguró que esos ahorros nunca llegaron a concretarse porque, según su versión, personas del entorno familiar del humorista intervenían y el dinero desaparecía, situación que incluso le habría hecho perder terrenos y otras propiedades que esperaba conservar.

PUEDES VER: Magaly Medina enfrenta en vivo a Monserrat tras revelar por qué no se divorcia de Melcochita: “Me produce arcadas esa actitud”

lr.pe

Monserrat revela que sí trabaja y asegura que se arrepiente de haber estado con Melcochita

Otro de los temas que abordó fue su experiencia laboral durante la relación. Monserrat Seminario contó que buscó generar ingresos por cuenta propia y trabajó en la administración de una pollería, donde asumía distintas funciones, desde atender mesas y cobrar en caja hasta realizar labores de limpieza.

Sin embargo, afirmó que esa etapa terminó cuando Melcochita le pidió dejar el empleo y regresar a casa. Según relató, esa decisión limitó sus posibilidades de desarrollarse profesionalmente y la obligó a depender nuevamente de su entorno familiar.

Al hacer un balance de los 17 años que compartió con el artista, la piurana reconoció que se arrepiente de haber sacrificado parte de su juventud y de haber soportado situaciones que hoy prefiere dejar atrás. Incluso sostuvo que, si decidiera contar todo lo que vivió y presentar pruebas, la imagen pública del cómico podría verse seriamente afectada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Melcochita reaparece y revela la fuerte deuda que enfrenta tras sufrir un dolor en el corazón: “Tengo que pagar”

Melcochita reaparece y revela la fuerte deuda que enfrenta tras sufrir un dolor en el corazón: “Tengo que pagar”

LEER MÁS
Melcochita revela que sus hijas acumulan hasta 28 inasistencias al colegio y cuestiona a Monserrat: “No sé por qué no las mandan”

Melcochita revela que sus hijas acumulan hasta 28 inasistencias al colegio y cuestiona a Monserrat: “No sé por qué no las mandan”

LEER MÁS
Novia de 22 años de Melcochita genera polémica al referirse sobre un eventual entierro del cómico: "Monserrat es la esposa, ella paga todo"

Novia de 22 años de Melcochita genera polémica al referirse sobre un eventual entierro del cómico: "Monserrat es la esposa, ella paga todo"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

LEER MÁS
Pamela López en graves problemas: trujillana afrontaría fuerte deuda de más de 100 mil soles por destapar secretos de 'La granja VIP'

Pamela López en graves problemas: trujillana afrontaría fuerte deuda de más de 100 mil soles por destapar secretos de 'La granja VIP'

LEER MÁS
Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

LEER MÁS
Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

LEER MÁS
Tiktoker Lis Padilla causa revuelo al presentar a su hija mayor tras someterse a cirugía estética: "Te amo"

Tiktoker Lis Padilla causa revuelo al presentar a su hija mayor tras someterse a cirugía estética: "Te amo"

LEER MÁS
Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025