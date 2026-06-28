Monserrat Seminario se arrepiente de la relación que tuvo con Melcochita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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Monserrat Seminario volvió a referirse al fin de su relación con Melcochita y sorprendió al reconocer que sí empleó parte del dinero del reconocido cómico. Sin embargo, precisó que esos recursos se usaron para cubrir los gastos de sus hijos y garantizar su educación, y rechazó las versiones que durante años la señalaron de haber permanecido en el matrimonio por interés económico.

En una reciente entrevista para Trome, la expareja del artista también habló sobre los sacrificios que hizo durante los 17 años que compartieron como esposos. A los 43 años, sostuvo que dejó de lado proyectos personales y oportunidades laborales. Además, aseguró que el proceso de divorcio ya está en marcha y que no contempla una reconciliación.

Monserrat Seminario revela que se gastó la plata de Melcochita

Consultada sobre las críticas que recibió durante su matrimonio, Monserrat Seminario respondió sin rodeos cuando le preguntaron si había gastado el dinero de Melcochita. "Sí, en mis hijas y en educar a mi hijo, eso es verdad", afirmó, dejando claro que los recursos estuvieron destinados a las necesidades de su familia.

La también piurana explicó que, además de los gastos de crianza, intentó reunir dinero para adquirir un departamento que sirviera de respaldo para sus menores.

No obstante, aseguró que esos ahorros nunca llegaron a concretarse porque, según su versión, personas del entorno familiar del humorista intervenían y el dinero desaparecía, situación que incluso le habría hecho perder terrenos y otras propiedades que esperaba conservar.

Monserrat revela que sí trabaja y asegura que se arrepiente de haber estado con Melcochita

Otro de los temas que abordó fue su experiencia laboral durante la relación. Monserrat Seminario contó que buscó generar ingresos por cuenta propia y trabajó en la administración de una pollería, donde asumía distintas funciones, desde atender mesas y cobrar en caja hasta realizar labores de limpieza.

Sin embargo, afirmó que esa etapa terminó cuando Melcochita le pidió dejar el empleo y regresar a casa. Según relató, esa decisión limitó sus posibilidades de desarrollarse profesionalmente y la obligó a depender nuevamente de su entorno familiar.

Al hacer un balance de los 17 años que compartió con el artista, la piurana reconoció que se arrepiente de haber sacrificado parte de su juventud y de haber soportado situaciones que hoy prefiere dejar atrás. Incluso sostuvo que, si decidiera contar todo lo que vivió y presentar pruebas, la imagen pública del cómico podría verse seriamente afectada.