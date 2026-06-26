Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una nueva polémica familiar envuelve a Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita. Durante una entrevista con Magaly Medina, el humorista mostró un reporte escolar de sus hijas y aseguró que las menores acumulan varias inasistencias al colegio, situación por la que responsabilizó a su expareja, Monserrat Seminario.

Según el documento exhibido en el programa, una de las niñas registra 15 faltas entre mayo y junio, mientras que las otras dos acumulan 26 y 28 inasistencias en el mismo periodo. El artista sostuvo que conoció la situación luego de conversar con una de sus hijas y acudir personalmente al centro educativo para corroborar la información.

Melcochita a Monserrat tras no enviar a sus hijas al colegio: “Hace eso para que yo me sienta mal”

Durante la entrevista, el cómico contó que comenzó a sospechar que algo ocurría cuando una de las menores le confesó que no estaba asistiendo regularmente a clases. A raíz de ello, decidió comunicarse con la directora del colegio, quien le comentó lo que estaba pasando.

“Yo me entero porque mi hija me dice: ‘No he ido al colegio porque mi mamá se quedó dormida’. Entonces fui a hablar con la directora y me dijo que inclusive la llama y no le contesta. […] Una de ellas tiene 15 inasistencias entre mayo y junio, la otra niña tiene 26 inasistencias entre el 8 de mayo y el 15 de junio y la otra tiene 28 inasistencias entre las mismas fechas”, expresó.

Asimismo, el sonero también se refirió a Monserrat Seminario por los gastos que, según afirmó, realiza semanalmente para sus hijas. Visiblemente incómodo, manifestó sentirse indignado al descubrir el número de faltas registradas por las menores.

“Eso es lo que me ha amargado, porque inclusive me pide semanal S/300 para su lonche. ¿Para qué? Por gusto, si no van al colegio. No sé por qué no las mandan. Ella hace eso para que yo me sienta mal, la única manera”, expresó.

Finalmente, reveló que incluso dejó a disposición su vehículo para facilitar el traslado de las tres menores al colegio. “El colegio estará a cinco minutos. Ellas van con mi carro. Yo no sé qué tendrá en la cabeza que hace eso con las criaturas”, agregó.

Magaly Medina se mostró preocupada tras la situación

Tras revisar el documento presentado por Melcochita, Magaly Medina también reaccionó a la situación y cuestionó la cantidad de inasistencias registradas por las menores.

“Este es un documento oficial del colegio. ¿Por qué tantas inasistencias? Monserrat, esto que haces no está bien. ¿Cómo las niñas pueden faltar en ocho semanas 28 días? ¿Qué futuro les espera a tus hijas? Esto es gravísimo y ella no se da cuenta”, comentó la ‘Urraca’.