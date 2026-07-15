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Gisela Valcárcel reaparece en Latina Televisión tras explosiva entrevista de Ethel Pozo con Magaly Medina: "¿Me extrañaron?"

La 'Señito' reapareció en Latina Televisión y generó especulaciones sobre su futuro profesional, mientras Ethel Pozo acaparaba titulares por su entrevista con Magaly Medina.

Gisela Valcárcel sorprende con su visita en Latina TV. Foto: composición LR/ATV/Latina TV
Gisela Valcárcel sorprende con su visita en Latina TV. Foto: composición LR/ATV/Latina TV
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Gisela Valcárcel reapareció sorpresivamente en las instalaciones de Latina Televisión, en medio del revuelo generado por la reciente entrevista que su hija, Ethel Pozo, concedió a Magaly Medina. La presencia de la popular 'Señito' en el canal despertó de inmediato especulaciones sobre su regreso a la pantalla chica. Sin embargo, la conductora dejó un mensaje para sus seguidores: “Hola, ¿me extrañaron?”.

La inesperada aparición de la empresaria y productora ocurre, además, en un contexto marcado por las revelaciones que realizó la exconductora de 'Mande quien mande' durante su conversación con la conductora de ATV, considerada durante años una de las principales detractoras mediáticas de la popular ‘Reina de la televisión’.

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¿Qué hacía Gisela Valcárcel en las instalaciones de Latina TV?

La presencia de la 'Señito' en Latina Televisión fue dada a conocer por el propio canal mediante un reel compartido en redes sociales. Las imágenes de la conductora recorriendo las instalaciones llamaron rápidamente la atención de los usuarios, quienes no tardaron en preguntarse si se trataba de negociaciones para un nuevo programa o de alguna participación especial.

"Gisela Valcárcel estuvo en Latina TV y, como era de esperarse, las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Cuál habrá sido el motivo de su visita? Te leemos en los comentarios", escribió el canal en la publicación. El mensaje provocó comentarios sobre el futuro televisivo de la conductora, quien permanece alejada de la conducción desde hace algún tiempo.

Además, la madre de Ethel Pozo compartió un misterioso mensaje en sus redes sociales sobre el lanzamiento de un proyecto. En la publicación aparece leyendo un diario con un anuncio que adelanta que el 17 de julio se conocerán más detalles sobre esta nueva iniciativa, lo que deja abierta la posibilidad de futuras sorpresas para sus seguidores.

Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel en Latina TV. Foto: Instagram

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Ethel Pozo confiesa que le contó a su mamá sobre su entrevista con Magaly

Durante su entrevista con la 'Urraca', Ethel Pozo confesó que su mamá estaba al tanto de su encuentro con la conductora de ATV. "Obviamente le dije que venía, cuando me escribe tu producción le paso obviamente el tema a Armando, pero se lo comento porque indudablemente tú has sido detractora de mi mami, tampoco quería hacerla sentir mal", comentó.

La hija de Gisela también reflexionó sobre la importancia de dejar de lado las diferencias personales y aprovechar las oportunidades para dialogar. “¿Qué tal si yo me voy rápido de esta vida o tú? Y luego dices: 'Ay, ¿por qué nunca me junté? Ay, ¿por qué no hablé?' De repente era muy buena persona, de repente tenía un concepto que no era”, señaló.

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