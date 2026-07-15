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Ethel Pozo se conmueve por el respaldo del público tras entrevista con Magaly Medina: “Me había acostumbrado al 'hate'”

Ethel Pozo se mostró emocionada tras su entrevista con Magaly Medina, donde recibió un abrumador apoyo del público que la sorprendió. La hija de Gisela Valcárcel destacó la gran cantidad de comentarios positivos en redes.

Tras la entrevista, Ethel Pozo compartió sus sentimientos en redes sociales, agradeciendo a Magaly Medina por la conversación respetuosa y la grata sorpresa que le dejó, expresando su deseo de continuar el diálogo. Foto: captura ATV
Tras la entrevista, Ethel Pozo compartió sus sentimientos en redes sociales, agradeciendo a Magaly Medina por la conversación respetuosa y la grata sorpresa que le dejó, expresando su deseo de continuar el diálogo. Foto: captura ATV
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Ethel Pozo se liberó. Tras la entrevista que ofreció a Magaly Medina la noche del martes 14 de julio, la hija de Gisela Valcárcel se mostró conmovida por la reacción del público. Por eso, cuando la mañana de este miércoles 15 de julio recibió la llamada de María Pía Copello, la expresentadora de 'La granja VIP Perú' indicó que quedó gratamente sorprendida por el apoyo que recibió en las redes sociales. Incluso, se quedó hasta la madrugada revisando los rebotes.

Vía telefónica, María Pía Copello felicitó a Ethel Pozo por cómo se desenvolvió en el programa de Magaly Medina. “Felices por lo que se vio ayer, la verdad. Qué increíble la cantidad de comentarios positivos”, mencionó la causante del ahora llamado “junte del año”.

PUEDES VER: Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

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Ethel Pozo feliz por el apoyo del público

Ethel Pozo, quien días atrás contó que fue traicionada por sus excompañeros de 'América hoy', aseguró que recibir tanto apoyo del público es nuevo para ella. “Me siento bastante emocionada porque creo que me había también acostumbrado un poco al hate y cosas lindas también de un público que siempre le ha gustado mi forma de ser, pero creo que ahora me ha conocido gente que no me había visto”, indicó la engreída de Gisela Valcárcel, quien recalcó que, tras hablar con Magaly Medina, Pati Lorena y María Pía Copello, se dio cuenta de que no es malo decir lo que piensa.

“He reconocido entonces que he dado una imagen que no es al quedarme callada muchas veces. Me he dado cuenta que la gente no entiende que callar es un respeto, sino que es que ‘no quiero hablar y que me hago’. Entonces, ahora estoy diciendo todo lo que pienso y qué gusto que al público le encante. Estoy contenta”, agregó.

Cuando María Pía Copello le preguntó si sentía que se había liberado tras la entrevista con Magaly, Ethel Pozo respondió: “Siento que por algo pasan las cosas. Si no hubiera salido de allí (‘América hoy’), no hubiera llegado a ‘La granja’, no hubiera llegado a tu streaming, que también me ha dado mucho alcance de gente y no hubiera llegado a la entrevista con Magaly. O sea, por algo pasan las cosas”, indicó.

Tras la entrevista con Medina, Ethel Pozo utilizó sus redes sociales para contar cómo se sintió. “Bueno… sobreviví. Al final, la ‘bruja mala del cuento’ no me lanzó ningún hechizo jajaja”, expresó. Asimismo, agradeció a la periodista de ATV por la conversación y por recibirla con respeto. “Hablamos de todo y me fui con una grata sorpresa. Podemos pensar distinto y, aun así, tener una muy buena entrevista. Me quedé con ganas de seguir conversando”, añadió.

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