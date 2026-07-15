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Pese a la conocida rivalidad que las enfrentó durante años en la televisión peruana, Magaly Medina reveló que también tuvo momentos de cercanía con Gisela Valcárcel fuera de las cámaras. Durante su conversación con Ethel Pozo, la conductora recordó una reunión que compartió con la popular 'Señito' en Miami, donde ambas hablaron de temas personales e incluso de Tula Rodríguez, quien tuvo una polémica relación con Javier Carmona.

Lejos de las cámaras, la 'Urraca' aseguró que incluso compartió momentos con la conductora. "Yo con tu mamá me he sentado y me he tomado un trago, con Eric Jurgensen y Ney Guerrero al medio. Hablamos de mujer a mujer, nos contamos cosas personales. Por eso es que a mí cuando me dicen el caso de Tula, yo lo sé de primera mano, porque ella me lo contó, ella me dijo cómo habían sido las cosas", reveló.

El encuentro en Miami entre Magaly y Gisela

En medio de la conversación, Ethel Pozo sorprendió al revelar que tanto Magaly Medina como su mamá llegaron a compartir reuniones fuera de las cámaras y lejos de los enfrentamientos televisivos. "Hay que contar al público que nos hemos encontrado en dos oportunidades. Por ejemplo, una vez nos encontramos en Miami y hablaron muy bien", comentó la hija de la 'Señito'.

La 'Urraca' confirmó que aquel encuentro sí ocurrió y reveló que durante la reunión conversaron sobre diversos temas personales, entre ellos Tula Rodríguez, cuya relación con Javier Carmona, exesposo de Gisela Valcárcel, generó gran revuelo mediático en su momento. Sin embargo, la presentadora dejó en claro que aquella cordialidad no significó el inicio de una amistad. "Comadreábamos, pero creo que era también parte... creo que ella y yo nunca seremos amigas porque no somos parecidas", expresó.

¿Cómo nació la rivalidad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel?

Durante la entrevista, Ethel Pozo quiso despejar una duda que la acompañó desde la adolescencia y preguntó directamente por el origen del enfrentamiento entre ambas figuras de la televisión peruana. "Desde que yo tengo 17 años ya había la rivalidad. Entonces, ¿cuándo nació?", consultó la hija de la 'Señito'.

La presentadora de 'Magaly TV, la firme' recordó que todo se remonta a la época en la que trabajaba como crítica de televisión en la revista ‘Oiga’. Según explicó, sus comentarios sobre los programas de Gisela Valcárcel comenzaron a generar respuestas públicas de la conductora, lo que terminó alimentando la rivalidad durante años.

"Yo criticaba a tu mamá, pero ella cometió un error grande. Yo estaba en una revista que era leída por un público chico y ella tenía el programa más visto de las mañanas. Entonces agarraba la revista y me contestaba. Ella me eligió de enemiga. Cuando voy a la televisión, esa animadversión se traslada", recordó la 'Urraca'.